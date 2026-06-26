Юридическое форумное

Хочу обратно я в Союз, в котором я родился,

Стряхнув обмана тяжкий груз, от грез освободиться.

От всех свобод и ипотек, от роста цен, инфляции,

От словоблудия долгих рек, обмана инсталляций.

От Центробанка с ключевой, растущей вечно ставкой,

Как будто подлый мордобой с рычащей вечно шавкой.

Хочу вернуться в прежний мир, где братство всех народов,

И не богатство там кумир, и не масштаб доходов.

Но есть уверенность всегда, что будущее наше

Всегда зависит от труда, и завтра будет краше.

И только общий честный труд, и равенство, и братство

Народу счастье принесут, и наше государство.

Вернет нам силою добра вновь веру в справедливость,

И снова ветры Октября вернут непримиримость.

К тому, кто любит угнетать, обманывать и грабить,

Не у станка в цеху стоять, а работяг дурачить.

И вновь проснувшийся народ вернется к высшей власти,

И вновь украсит небосвод не знак наживы страсти,

А звезды герба той страны, что нас соединила,

Мы все в ней были рождены, и в этом наша сила.

Александр Бастрыкин, 26 июня 2026 года, Санкт-Петербург