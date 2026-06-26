Юридическое форумное
Хочу обратно я в Союз, в котором я родился,
Стряхнув обмана тяжкий груз, от грез освободиться.
От всех свобод и ипотек, от роста цен, инфляции,
От словоблудия долгих рек, обмана инсталляций.
От Центробанка с ключевой, растущей вечно ставкой,
Как будто подлый мордобой с рычащей вечно шавкой.
Хочу вернуться в прежний мир, где братство всех народов,
И не богатство там кумир, и не масштаб доходов.
Но есть уверенность всегда, что будущее наше
Всегда зависит от труда, и завтра будет краше.
И только общий честный труд, и равенство, и братство
Народу счастье принесут, и наше государство.
Вернет нам силою добра вновь веру в справедливость,
И снова ветры Октября вернут непримиримость.
К тому, кто любит угнетать, обманывать и грабить,
Не у станка в цеху стоять, а работяг дурачить.
И вновь проснувшийся народ вернется к высшей власти,
И вновь украсит небосвод не знак наживы страсти,
А звезды герба той страны, что нас соединила,
Мы все в ней были рождены, и в этом наша сила.