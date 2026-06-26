Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 589

Из-за землетрясений в Венесуэле погибли 589 человек. Пострадали 2,9 тыс. жителей. Об этом сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

Ранее Минздрав Венесуэлы сообщал о 235 погибших. Пропавшими без вести числятся более 50 тыс. человек, пишет Reuters.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Сильнее всего пострадал прибрежный город Ла-Гуайра недалеко от Каракаса, где как минимум 100 зданий были разрушены до основания. Кроме того, разрушения есть в самом Каракасе, а также штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй.