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Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 589

Из-за землетрясений в Венесуэле погибли 589 человек. Пострадали 2,9 тыс. жителей. Об этом сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

Ранее Минздрав Венесуэлы сообщал о 235 погибших. Пропавшими без вести числятся более 50 тыс. человек, пишет Reuters.

В Венесуэле за минуту произошли крупнейшие за 100 лет землетрясения. Главное

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Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Сильнее всего пострадал прибрежный город Ла-Гуайра недалеко от Каракаса, где как минимум 100 зданий были разрушены до основания. Кроме того, разрушения есть в самом Каракасе, а также штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй.

Фотогалерея

Сильнейшие землетрясения ХХ века

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28 декабря 1908 года, Мессина, Италия. Одно из крупнейших землетрясений XX века магнитудой 7,5. Погибло около 150 тыс. человек

28 декабря 1908 года, Мессина, Италия. Одно из крупнейших землетрясений XX века магнитудой 7,5. Погибло около 150 тыс. человек

Фото: AP

16 декабря 1920 года, провинция Ганьсу, Китай. Землетрясение силой 8,6 балла по шкале Рихтера в унесло жизни 180 тыс. человек

16 декабря 1920 года, провинция Ганьсу, Китай. Землетрясение силой 8,6 балла по шкале Рихтера в унесло жизни 180 тыс. человек

Фото: disasterhistory.org

16 декабря 1920 года, провинция Ганьсу, Китай. Землетрясение силой 8,6 балла по шкале Рихтера в унесло жизни 180 тыс. человек

16 декабря 1920 года, провинция Ганьсу, Китай. Землетрясение силой 8,6 балла по шкале Рихтера в унесло жизни 180 тыс. человек

Фото: AP

24 января 1939 года, Чиян, Чили. Самое крупное землетрясение за всю историю наблюдений, полностью разрушившее город Чиян. Погибло 40 тыс. человек

24 января 1939 года, Чиян, Чили. Самое крупное землетрясение за всю историю наблюдений, полностью разрушившее город Чиян. Погибло 40 тыс. человек

Фото: AP

26 декабря 1939 года, Эрзинджан, Турция. В результате землетрясения был разрушен город, который переживал подобную катастрофу не раз. Стихия унесла жизни от 36 тыс. до 39 тыс. человек

26 декабря 1939 года, Эрзинджан, Турция. В результате землетрясения был разрушен город, который переживал подобную катастрофу не раз. Стихия унесла жизни от 36 тыс. до 39 тыс. человек

Фото: AP

5 августа 1949 года, Амбато, Эквадор. В провинции Тунгурауа землетрясение магнитудой 6,8 унесло жизни 5,5 тыс. человек и стало самым разрушительным в Западном полушарии за пять лет

5 августа 1949 года, Амбато, Эквадор. В провинции Тунгурауа землетрясение магнитудой 6,8 унесло жизни 5,5 тыс. человек и стало самым разрушительным в Западном полушарии за пять лет

Фото: libraryphoto.cr.usgs.gov

29 февраля 1960 года, Агадир, Марокко. Землетрясение магнитудой 5,9, длившееся всего 15 секунд, унесло жизни 15 тыс. человек, более 35 тыс. остались без крова

29 февраля 1960 года, Агадир, Марокко. Землетрясение магнитудой 5,9, длившееся всего 15 секунд, унесло жизни 15 тыс. человек, более 35 тыс. остались без крова

Фото: AP

31 мая 1960 года, Чимботе, Перу. Землетрясение магнитудой 7,7 унесло жизни более 60 тыс. человек, кроме того, привело к серьезной безработице и обнищанию населения, так как в результате катастрофы были повреждены предприятия рыбной промышленности. Общий ущерб составил $550 млн

31 мая 1960 года, Чимботе, Перу. Землетрясение магнитудой 7,7 унесло жизни более 60 тыс. человек, кроме того, привело к серьезной безработице и обнищанию населения, так как в результате катастрофы были повреждены предприятия рыбной промышленности. Общий ущерб составил $550 млн

Фото: AP

26 июля 1963 года, Скопье, Югославия. Землетрясение разрушило большую часть города и привело к гибели 1070 человек, примерно 75% жилых домов было разрушено или повреждено

26 июля 1963 года, Скопье, Югославия. Землетрясение разрушило большую часть города и привело к гибели 1070 человек, примерно 75% жилых домов было разрушено или повреждено

Фото: AP / Sam Nocella

27 марта 1964 года, Аляска, США. Великое Аляскинское землетрясение — сильнейшее землетрясение в истории США магнитудой 9,1–9,2, вызвавшее цунами. В результате стихии погибло около 130 человек

27 марта 1964 года, Аляска, США. Великое Аляскинское землетрясение — сильнейшее землетрясение в истории США магнитудой 9,1–9,2, вызвавшее цунами. В результате стихии погибло около 130 человек

Фото: U.S. Army/wikimedia.org

26 апреля 1966 года, Ташкент, Узбекистан. Землетрясение магнитудой 5,2 почти полностью разрушило центр Ташкента. Без крыши над головой остались свыше 300 тыс. человек, а город был восстановлен за 3,5 года

26 апреля 1966 года, Ташкент, Узбекистан. Землетрясение магнитудой 5,2 почти полностью разрушило центр Ташкента. Без крыши над головой остались свыше 300 тыс. человек, а город был восстановлен за 3,5 года

Фото: ТАСС

30 мая 1970 года, Анкас, Перу.Самое катастрофическое по количеству жертв землетрясение в Перу, в результате которого погибли 100 тыс. человек, 25 тыс. пропали без вести. Город Янгай был полностью затоплен, город Уарас и другие разрушены

30 мая 1970 года, Анкас, Перу.Самое катастрофическое по количеству жертв землетрясение в Перу, в результате которого погибли 100 тыс. человек, 25 тыс. пропали без вести. Город Янгай был полностью затоплен, город Уарас и другие разрушены

Фото: AP

4 февраля 1976 года, Гватемала. Землетрясение магнитудой 7,5 привело к гибели 23 тыс. человек, 76 тыс. получили ранения различной степени тяжести

4 февраля 1976 года, Гватемала. Землетрясение магнитудой 7,5 привело к гибели 23 тыс. человек, 76 тыс. получили ранения различной степени тяжести

Фото: AP

19 сентября 1985 года, Мехико, Мексика. Одно из самых разрушительных землетрясений в истории Америки магнитудой 8,0 унесло жизни около 10 тыс. человек, более 100 тыс. остались без крова

19 сентября 1985 года, Мехико, Мексика. Одно из самых разрушительных землетрясений в истории Америки магнитудой 8,0 унесло жизни около 10 тыс. человек, более 100 тыс. остались без крова

Фото: AP / David Tenenbaum

7 декабря 1988 года, Ленинакан, Армения. Катастрофическое землетрясение магнитудой 10 унесло жизни 25 тыс. человек, 19 тыс. стали инвалидами

7 декабря 1988 года, Ленинакан, Армения. Катастрофическое землетрясение магнитудой 10 унесло жизни 25 тыс. человек, 19 тыс. стали инвалидами

Фото: AP / Morten Hvaal

12 октября 1992 года, Каир. Землетрясение с относительно небольшой магнитудой 5.8 повлекло катастрофические последствия: погибли 545 человек, пострадали 6512. Стихия полностью разрушила 350 жилых строений, 300 школ, 216 мечетей; были сильно повреждены 9350 домов. Без крова остались более 50 тыс. человек

12 октября 1992 года, Каир. Землетрясение с относительно небольшой магнитудой 5.8 повлекло катастрофические последствия: погибли 545 человек, пострадали 6512. Стихия полностью разрушила 350 жилых строений, 300 школ, 216 мечетей; были сильно повреждены 9350 домов. Без крова остались более 50 тыс. человек

Фото: Norbert Schiller / AP

17 января 1995 года, Коба, Япония. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в результате сдвига тектонических плит и повлекло за собой гибель 6 тыс. человек

17 января 1995 года, Коба, Япония. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в результате сдвига тектонических плит и повлекло за собой гибель 6 тыс. человек

Фото: Reuters

28 мая 1995 года, Нефтегорск, Сахалин. Землетрясение магнитудой около 7,6 разрушило поселок и унесло жизни большей части населения — погибли 2040 человек из 3197

28 мая 1995 года, Нефтегорск, Сахалин. Землетрясение магнитудой около 7,6 разрушило поселок и унесло жизни большей части населения — погибли 2040 человек из 3197

Фото: ТАСС

17 августа 1999 года, Стамбул, Турция. Землетрясение силой 10 баллов унесло жизни 17 тыс. человек

17 августа 1999 года, Стамбул, Турция. Землетрясение силой 10 баллов унесло жизни 17 тыс. человек

Фото: AP / Enric Marti

26 декабря 2003 года, Бам, Иран. Землетрясение силой 6,3 балла унесло жизни около 35 тыс. человек (хотя министр здравоохранения Ирана сообщил о 70 тыс. жертв), 22 тыс. пострадали

26 декабря 2003 года, Бам, Иран. Землетрясение силой 6,3 балла унесло жизни около 35 тыс. человек (хотя министр здравоохранения Ирана сообщил о 70 тыс. жертв), 22 тыс. пострадали

Фото: Reuters

26 декабря 2004 года, Индийский океан. Третье по силе землетрясение за всю историю наблюдения магнитудой 9,3 затронуло 17 стран, в том числе Индонезию, Таиланд, Мали и другие. Погибло около 300 тыс. человек

26 декабря 2004 года, Индийский океан. Третье по силе землетрясение за всю историю наблюдения магнитудой 9,3 затронуло 17 стран, в том числе Индонезию, Таиланд, Мали и другие. Погибло около 300 тыс. человек

Фото: Reuters

12 мая 2008 года, Сычуань, Китай. Магнитуда землетрясения составила 8, погибло почти 70 тыс. человек, 18 тыс. пропали без вести

12 мая 2008 года, Сычуань, Китай. Магнитуда землетрясения составила 8, погибло почти 70 тыс. человек, 18 тыс. пропали без вести

Фото: AP / Xinhua, Chen Xie

13 января 2010 года, Гаити. Землетрясение магнитудой 7,0 унесло жизни 220 тыс. человек, около тысячи пропали без вести

13 января 2010 года, Гаити. Землетрясение магнитудой 7,0 унесло жизни 220 тыс. человек, около тысячи пропали без вести

Фото: Reuters

27 февраля 2010 года, Чили. Землетрясение магнитудой 8,8 привело к цунами и стало причиной гибели почти тысячи человек

27 февраля 2010 года, Чили. Землетрясение магнитудой 8,8 привело к цунами и стало причиной гибели почти тысячи человек

Фото: AP / Sebastian Martinez

11 марта 2011 года, Натори, Япония. Землетрясение магнитудой 9,0 привело к цунами и повлекло гибель 15 тыс. человек. Великое восточнояпонское землетрясение стало сильнейшим за всю историю наблюдений в Японии

11 марта 2011 года, Натори, Япония. Землетрясение магнитудой 9,0 привело к цунами и повлекло гибель 15 тыс. человек. Великое восточнояпонское землетрясение стало сильнейшим за всю историю наблюдений в Японии

Фото: Reuters

25 апреля 2015 года, Непал. Землетрясение магнитудой 7,9 разрушило столицу Непала Катманду и вызвало сход лавины на Эвересте. В результате бедствя погибли более 2300 человек

25 апреля 2015 года, Непал. Землетрясение магнитудой 7,9 разрушило столицу Непала Катманду и вызвало сход лавины на Эвересте. В результате бедствя погибли более 2300 человек

Фото: Reuters / Navesh Chitrakar

6 февраля 2023 года в Турции произошли два мощных землетрясения с магнитудой 7,8 и 7,5. После было зарегистрировано несколько тысяч повторных толчков. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тыс. человек, в Сирии — более 8 тыс. человек. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур

6 февраля 2023 года в Турции произошли два мощных землетрясения с магнитудой 7,8 и 7,5. После было зарегистрировано несколько тысяч повторных толчков. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тыс. человек, в Сирии — более 8 тыс. человек. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур

Фото: Umit Bektas / Reuters

7 октября 2023 года в афганской провинции Герат произошли два землетрясения, оба с магнитудой 6,3. В результате землетрясений погибло не менее 2500 человек, более 9 тыс. получили ранения. Незначительные разрушения произошли также на территории Ирана. Землетрясение стало самым большим по количеству жертв в Афганистане с мая 1998 года

7 октября 2023 года в афганской провинции Герат произошли два землетрясения, оба с магнитудой 6,3. В результате землетрясений погибло не менее 2500 человек, более 9 тыс. получили ранения. Незначительные разрушения произошли также на территории Ирана. Землетрясение стало самым большим по количеству жертв в Афганистане с мая 1998 года

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

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28 декабря 1908 года, Мессина, Италия. Одно из крупнейших землетрясений XX века магнитудой 7,5. Погибло около 150 тыс. человек

Фото: AP

16 декабря 1920 года, провинция Ганьсу, Китай. Землетрясение силой 8,6 балла по шкале Рихтера в унесло жизни 180 тыс. человек

Фото: disasterhistory.org

16 декабря 1920 года, провинция Ганьсу, Китай. Землетрясение силой 8,6 балла по шкале Рихтера в унесло жизни 180 тыс. человек

Фото: AP

24 января 1939 года, Чиян, Чили. Самое крупное землетрясение за всю историю наблюдений, полностью разрушившее город Чиян. Погибло 40 тыс. человек

Фото: AP

26 декабря 1939 года, Эрзинджан, Турция. В результате землетрясения был разрушен город, который переживал подобную катастрофу не раз. Стихия унесла жизни от 36 тыс. до 39 тыс. человек

Фото: AP

5 августа 1949 года, Амбато, Эквадор. В провинции Тунгурауа землетрясение магнитудой 6,8 унесло жизни 5,5 тыс. человек и стало самым разрушительным в Западном полушарии за пять лет

Фото: libraryphoto.cr.usgs.gov

29 февраля 1960 года, Агадир, Марокко. Землетрясение магнитудой 5,9, длившееся всего 15 секунд, унесло жизни 15 тыс. человек, более 35 тыс. остались без крова

Фото: AP

31 мая 1960 года, Чимботе, Перу. Землетрясение магнитудой 7,7 унесло жизни более 60 тыс. человек, кроме того, привело к серьезной безработице и обнищанию населения, так как в результате катастрофы были повреждены предприятия рыбной промышленности. Общий ущерб составил $550 млн

Фото: AP

26 июля 1963 года, Скопье, Югославия. Землетрясение разрушило большую часть города и привело к гибели 1070 человек, примерно 75% жилых домов было разрушено или повреждено

Фото: AP / Sam Nocella

27 марта 1964 года, Аляска, США. Великое Аляскинское землетрясение — сильнейшее землетрясение в истории США магнитудой 9,1–9,2, вызвавшее цунами. В результате стихии погибло около 130 человек

Фото: U.S. Army/wikimedia.org

26 апреля 1966 года, Ташкент, Узбекистан. Землетрясение магнитудой 5,2 почти полностью разрушило центр Ташкента. Без крыши над головой остались свыше 300 тыс. человек, а город был восстановлен за 3,5 года

Фото: ТАСС

30 мая 1970 года, Анкас, Перу.Самое катастрофическое по количеству жертв землетрясение в Перу, в результате которого погибли 100 тыс. человек, 25 тыс. пропали без вести. Город Янгай был полностью затоплен, город Уарас и другие разрушены

Фото: AP

4 февраля 1976 года, Гватемала. Землетрясение магнитудой 7,5 привело к гибели 23 тыс. человек, 76 тыс. получили ранения различной степени тяжести

Фото: AP

19 сентября 1985 года, Мехико, Мексика. Одно из самых разрушительных землетрясений в истории Америки магнитудой 8,0 унесло жизни около 10 тыс. человек, более 100 тыс. остались без крова

Фото: AP / David Tenenbaum

7 декабря 1988 года, Ленинакан, Армения. Катастрофическое землетрясение магнитудой 10 унесло жизни 25 тыс. человек, 19 тыс. стали инвалидами

Фото: AP / Morten Hvaal

12 октября 1992 года, Каир. Землетрясение с относительно небольшой магнитудой 5.8 повлекло катастрофические последствия: погибли 545 человек, пострадали 6512. Стихия полностью разрушила 350 жилых строений, 300 школ, 216 мечетей; были сильно повреждены 9350 домов. Без крова остались более 50 тыс. человек

Фото: Norbert Schiller / AP

17 января 1995 года, Коба, Япония. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в результате сдвига тектонических плит и повлекло за собой гибель 6 тыс. человек

Фото: Reuters

28 мая 1995 года, Нефтегорск, Сахалин. Землетрясение магнитудой около 7,6 разрушило поселок и унесло жизни большей части населения — погибли 2040 человек из 3197

Фото: ТАСС

17 августа 1999 года, Стамбул, Турция. Землетрясение силой 10 баллов унесло жизни 17 тыс. человек

Фото: AP / Enric Marti

26 декабря 2003 года, Бам, Иран. Землетрясение силой 6,3 балла унесло жизни около 35 тыс. человек (хотя министр здравоохранения Ирана сообщил о 70 тыс. жертв), 22 тыс. пострадали

Фото: Reuters

26 декабря 2004 года, Индийский океан. Третье по силе землетрясение за всю историю наблюдения магнитудой 9,3 затронуло 17 стран, в том числе Индонезию, Таиланд, Мали и другие. Погибло около 300 тыс. человек

Фото: Reuters

12 мая 2008 года, Сычуань, Китай. Магнитуда землетрясения составила 8, погибло почти 70 тыс. человек, 18 тыс. пропали без вести

Фото: AP / Xinhua, Chen Xie

13 января 2010 года, Гаити. Землетрясение магнитудой 7,0 унесло жизни 220 тыс. человек, около тысячи пропали без вести

Фото: Reuters

27 февраля 2010 года, Чили. Землетрясение магнитудой 8,8 привело к цунами и стало причиной гибели почти тысячи человек

Фото: AP / Sebastian Martinez

11 марта 2011 года, Натори, Япония. Землетрясение магнитудой 9,0 привело к цунами и повлекло гибель 15 тыс. человек. Великое восточнояпонское землетрясение стало сильнейшим за всю историю наблюдений в Японии

Фото: Reuters

25 апреля 2015 года, Непал. Землетрясение магнитудой 7,9 разрушило столицу Непала Катманду и вызвало сход лавины на Эвересте. В результате бедствя погибли более 2300 человек

Фото: Reuters / Navesh Chitrakar

6 февраля 2023 года в Турции произошли два мощных землетрясения с магнитудой 7,8 и 7,5. После было зарегистрировано несколько тысяч повторных толчков. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тыс. человек, в Сирии — более 8 тыс. человек. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур

Фото: Umit Bektas / Reuters

7 октября 2023 года в афганской провинции Герат произошли два землетрясения, оба с магнитудой 6,3. В результате землетрясений погибло не менее 2500 человек, более 9 тыс. получили ранения. Незначительные разрушения произошли также на территории Ирана. Землетрясение стало самым большим по количеству жертв в Афганистане с мая 1998 года

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

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