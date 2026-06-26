Занятости пророчат неизвестное будущее

Наибольший спрос на специалистов сейчас демонстрируют российская промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Такой статистикой 26 июня в ходе Всероссийской ярмарки трудоустройства поделилась вице-премьер Татьяна Голикова. В то же время власти видят перспективу непрогнозируемых изменений рынка труда под воздействием искусственного интеллекта (ИИ) — адаптация к этому тренду рабочих мест и образовательных программ еще только предстоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вице-премьер Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Власти сейчас отчетливо видят, что происходит на российском рынке труда, но уже в ближайшем будущем картина может существенно поменяться из-за внедрения компаниями ИИ. Такой вывод можно сделать из прошедшей в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства пленарной сессии «Рынок труда: вызовы, тренды, решения», в которой приняли участие представители социального блока правительства и работодатели.

Сейчас, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, основной спрос на работников наблюдается в обрабатывающей промышленности — на эту сферу приходится почти каждая пятая вакансия.

Среди самых востребованных специалистов — инженеры, работники промышленных предприятий, операторы машин. На втором месте — отрасли сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики, ЖКХ.

В третий блок, отметила Татьяна Голикова, вошли здравоохранение, образование и социальное обслуживание. Минимальное количество вакансий наблюдается в торговле, услугах и индустрии гостеприимства. При этом, подчеркнула вице-премьер, ситуация на рынке труда по-прежнему стабильная — уровень безработицы остается рекордно низким (2,2%), а число свободных вакансий превышает число безработных (примерно на 500 тыс.).

Такая динамика спроса на кадры со стороны работодателей позволяет правительству прогнозировать число контрольных цифр приема в вузы и колледжи. Сейчас более трети выпускников вузов не работают по полученной специальности, среди выпускников колледжей этот показатель составляет 20%. Чтобы решить проблему несоответствия квалификации и требований рабочего места, Минтруд предлагает дальше развивать целевой прием — пока на него приходится 13% приема в учебные заведения. Как отметил глава ведомства Антон Котяков, сейчас в системе целевого обучения участвуют свыше 12,5 тыс. работодателей. В регионах уже активно работают в этом направлении. Например, как рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, за предыдущие пять лет регион нарастил контрольные цифры приема на востребованные образовательные программы в вузы на 5 тыс. мест и еще на 3 тыс. мест — на программы среднего профессионального образования.

В то же время, признала Татьяна Голикова, у правительства сейчас нет прогноза относительно того, как рынок труда изменится под влиянием ИИ.

«Это очень серьезные вещи, потому что на тех рабочих местах, где применим искусственный интеллект, мы должны сложить формулу "человек плюс машина"»,— сказала она.

Вице-премьер уточнила, что традиционная занятость останется, но предстоит понять, в каких именно отраслях. Кроме того, нужно отслеживать спрос на новые навыки.

Оценки доли рабочих мест, которые могут быть затронуты изменениями из-за ИИ, напомним, варьируются от 1% до 40% (см. “Ъ” от 7 июня). До конца 2026 года Минтруд планирует создать для каждой профессии справочник по функциям ИИ. Это позволит впоследствии внести новые требования в профессиональные стандарты и учебные программы, чтобы лучше готовить выпускников к взаимодействию с новыми технологиями.

Разворот дискуссии о кадрах в правительстве в сторону внедрения новых технологий немного снижает важность запущенного несколько лет назад государственного кадрового прогноза. Если прогноз предложения труда делается на основе демографических данных и может считаться относительно точным, то прогноз спроса на кадры со стороны компаний зависит не только от ожиданий роста экономики, но и от скорости введения технологий, влияющих на производительность труда. Признание того факта, что оценить последствия распространения ИИ невозможно, по сути, обнуляет любые попытки создать достоверную и долговечную оценку спроса на рабочую силу в РФ.

Анастасия Мануйлова