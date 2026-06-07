Оставшимся поднимут производительность

Власти обеспокоены проблемами предстоящего замещения уходящих на пенсию работников и заполнения новых рабочих мест и в условиях неблагоприятной демографии намерены закрывать дефицит кадров в том числе через стимулирование повышения производительности труда, показали дискуссии на ПМЭФ-26. Особая ставка — на технологии искусственного интеллекта, внедрение которых, впрочем, несет риски для рынков труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Настоящее и будущее рынка труда РФ стали одной из главных тем дискуссий завершившегося ПМЭФ-2026. Эту тему обсуждали как на профильных сессиях, так и на «панелях», посвященных другим вопросам — таким как ситуация в промышленности или регулирование работы маркетплейсов.

В рамках ПМЭФ 5 июня также прошло заседание комиссии Госсовета по кадрам. На нем вице-премьер Татьяна Голикова заявила о главных задачах правительства в этой сфере.

«По данным кадрового прогноза, который Минтруд сейчас формирует на семь лет, до 2032 года нам необходимо заместить 11,5 млн человек в связи с выходом на пенсию работников старшего возраста и полмиллиона — из-за появления новых рабочих мест»,— сообщила вице-премьер. Она отметила, что две трети (66%) необходимых специалистов — это работники со средним профессиональным образованием.

Резервы для пополнения этой категории невелики.

Сейчас уровень занятости в России (то есть доля имеющих работу от численности населения трудоспособного возраста) находится на историческом максимуме — 61,5%.

Причем средний возраст работника в российской экономике достаточно велик (в том числе и с позиций возможности переобучения) — 44 года.

Уровень безработицы, по данным Росстата, остается минимальным и стабильным уже несколько месяцев (2,2%).

Реальные зарплаты (с учетом инфляции) растут: если по итогам прошлого года они увеличились на 5,2%, то за первый квартал этого года — уже на 8,7% в годовом сравнении.

Все это свидетельствует о том, что наметившееся сокращение темпов найма работников, которое аналитики отмечают последние полгода, пока практически не снизило уровень конкуренции компаний за персонал.

В перспективе с учетом невпечатляющих демографических трендов такая ситуация, скорее всего, сохранится. Чтобы снизить напряжение на рынке труда, власти предлагают компаниям активнее инвестировать в повышение производительности труда (сейчас по этому показателю Россия занимает лишь 37-е место в мире). Подключить к процессу планируется и искусственный интеллект. Как отметила на заседании Татьяна Голикова, при реализации даже 30% потенциала новых технологий потребность экономики России в кадрах может снизиться на 10%. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин привел данные PwC по миру о том, что в отраслях с высокой «экспозицией» к ИИ темпы роста производительности выросли почти вчетверо за 2018–2024 годы — с 7% до 27%.

С другой стороны, как известно, распространение ИИ несет и прямые риски для работников. Единого мнения о том, сколько из них потеряют рабочие места, сейчас нет.

Татьяна Голикова привела данные, что искусственный интеллект затронет около 40% мировой занятости, а в развитых экономиках этот показатель может подняться до 60%. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что «в перспективе порядка 8% от всех трудовых функций, которые сегодня есть, может быть заменено полностью искусственным интеллектом». При этом он подчеркнул, что трудовая функция и рабочее место — это не одно и то же и масштабы будущих сокращений оценить сейчас невозможно.

Генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков сообщил, что доля вакансий с требуемыми навыками владения ИИ растет, но в целом она составляет лишь около 2% от их общего количества. Число резюме, в которых указаны навыки работы с ИИ, с 2023 года выросло примерно в три раза, но и здесь их доля невелика и пока составляет 2,8%. В целом данные HeadHunter не подтверждают тезис о том, что искусственный интеллект закрывает «вход» для начинающих специалистов. В ряде направлений, где ИИ используется наиболее активно, доля junior-вакансий (начинающий программист) не сокращается, а растет.

По подсчетам Высшей школы экономики, риски полной замены ИИ всех выполняемых человеком трудовых функций существуют менее чем для 1% занятых в РФ (см. “Ъ” от 1 июня). Таким образом, пока речь идет скорее об ИИ, помогающем работникам, чем вытесняющем их. В этом контексте Минтруд планирует до конца 2026 года создать для каждой профессии справочник по функциям искусственного интеллекта. Это, как пояснил Антон Котяков, позволит впоследствии внести новые требования в профессиональные стандарты и учебные программы, чтобы лучше готовить выпускников к взаимодействию с новыми технологиями.

Анастасия Мануйлова