Путин поручил установить памятник Александру Меншикову в Санкт-Петербурге

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Петербурге за последние годы было установлено и запланировано к установке множество других памятников, что свидетельствует об активной работе по увековечиванию памяти разных исторических личностей и событий. Например, в 2024 году был открыт памятник адмиралу Федору Ушакову на Площади Труда, а также установлено два монумента в честь Евгения Пригожина (2024 годом) и вьетнамского лидера Хо Ши Мина (2023 годом). Кроме того, запланировано появление памятников художнику Ивану Шишкину, юристу Анатолию Кони и основателю юридической науки Михаилу Сперанскому.

Процесс установки памятников в Санкт-Петербурге часто связан с публичным обсуждением и одобрением Градостроительным советом при правительстве города. Например, в 2023 году этот совет рассматривал предложение Фонда поддержки культурных инициатив «Газпрома» по установке 82-метрового «Триумфального столпа в честь победы России в Северной войне» у «Лахта Центра», увенчанного фигурой Петра I. В 2024 году одобрен проект памятника поэту Николаю Гумилеву в Кронштадте.

Случай со скульптором Александром Опекушиным, который более десяти лет работал над памятником Александру Пушкину, показывает, что создание значимых монументов может быть длительным процессом. Иногда возникают и противоречия, как это было с мемориальной доской Карлу Маннергейму, которая вызвала широкое общественное недовольство и вандализм, что в конечном итоге привело к ее демонтажу, хотя юридический статус установки был не до конца ясен. Это подчеркивает чувствительность вопросов увековечивания памяти и важность общественного согласия.