Липецкий застройщик «Интер» признан банкротом

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом местное ООО СЗ «Интер». Сведения об этом появились в картотеке арбитражных дел, однако сроки конкурсного производства и имя управляющего пока не раскрываются. Мотивировочная и резолютивная часть решения не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Иск рассматривался с октября 2025 года. Банкротство инициировано местным поставщиком энергоресурсов ООО «Новитэн». В марте застройщик попал под наблюдение, временным управляющим был утвержден член союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Сергей Гаркавенко. Сумма требований истца к «Интеру» составляет 2,3 млн руб. Задолженность включена в третью очередь реестра требований.

По данным Rusprofile.ru, ООО СЗ «Интер» зарегистрировано в Липецке в августе 2010 года для покупки и продажи собственной недвижимости. Уставный капитал — 22 тыс. руб. По итогам 2020 года компания отчиталась о 9,6 млн руб. выручки и 30 млн руб. убытка. Более актуальные финпоказатели не раскрываются. Директором является Анастасия Окунева, ей же принадлежат 9,09% долей компании. Сведения о других учредителях не указаны.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Курской области признал банкротом местное ООО «СК "Новый Курск"», которое не достроило дом на улице Фестивальной в облцентре.

Мария Свиридова