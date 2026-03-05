Суд ввел наблюдение в отношении липецкого застройщика «Интер»

Арбитражный суд Липецкой области ввел до 5 июня процедуру наблюдения в отношении местного ООО СЗ «Интер». Банкротный иск в октябре 2025 года подал местный поставщик энергоресурсов ООО «Новитэн». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Временным управляющим утвержден член союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Сергей Гаркавенко. Сумма обязательств «Интера» перед «Новитэном» составляет 2,3 млн руб. Задолженность включена в третью очередь реестра требований. В числе кредиторов также значится АО «РИР энерго». Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 26 июня.

По данным Rusprofile.ru, ООО СЗ «Интер» зарегистрировано в Липецке в августе 2010 года для покупки и продажи собственной недвижимости. Уставный капитал — 22 тыс. руб. По итогам 2020 года компания отчиталась о 9,6 млн выручки и 30 млн руб. убытка. Более актуальные финпоказатели не раскрываются. Директором является Анастасия Окунева, ей же принадлежат 9,09% долей компании. Сведения о других учредителях не указаны.

По информации министерства строительства и архитектуры Липецкой области, должник не размещает данные о строительстве объектов недвижимости и не имеет непогашенных обязательств перед участниками долевого строительства. В связи с этим основания для присвоения ему статуса застройщика отсутствуют.

В июне прошлого года по иску «Новитэна» признали банкротом липецкое ООО «Управляющая компания "Регион 48"». Изначально задолженность компании перед заявителем составляла 7,5 млн руб. В последний раз конкурсное производство продляли на шесть месяцев в декабре 2025 года.

Кабира Гасанова