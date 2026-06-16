Строитель незавершенного дома на улице Фестивальной в Курске признан банкротом

Арбитражный суд Курской области признал банкротом местное ООО «СК "Новый Курск"». В компании открыто конкурсное производство. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная часть решения не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Информация о сроках конкурсного производства и о назначенном управляющем не раскрывается. Исковое заявление находилось в производстве с мая 2025 года. Банкротство инициировано публично-правовой компанией «Фонд развития территорий». Размер требований к должнику составил 100 тыс. руб.

По данным Rusprofile, ООО «Строительная компания "Новый Курск"» зарегистрировано в декабре 2014 года в областном центре. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 15,2 тыс. руб. Директором является Алексей Латышко, ему принадлежат 67% долей компании. Еще 33% — у бизнесмена Александра Тарасова. 2024 год компания завершила с нулевой выручкой, убыток составил 6,4 млн руб. Более актуальных финансовых показателей нет.

«СК "Новый Курск"» была одним из трех девелоперов, которые в 2016 году подписали соглашение о строительстве на 54 га в северо-восточной части областного центра малоэтажного микрорайона с тем же названием. Объем инвестиций оценивался в 9,4 млрд руб., планировалось возвести около 300 тыс. кв. м жилья за 8–10 лет — примерно 150 домов в 3–4 этажа в трех жилых комплексах. Однако МКД на улице Фестивальной, который компания начала строить в том же году, так и не был завершен. В 2023-м работы на объекте полностью остановились, а дольщики более двух лет не получали статуса обманутых, хотя формально проблема с ними считалась закрытой. Губернатор Александр Хинштейн заявлял, что этот недострой «скрыли от федерального центра, не включив в Единый реестр проблемных объектов», из-за чего дольщики не могли претендовать на компенсации или достройку за счет бюджета. В октябре прошлого года 23 семьи в качестве компенсации получили ключи от квартир в другом доме, расположенном в жилом комплексе в микрорайоне Северный.

Подробнее о проекте жилого микрорайона «Новый Курск» читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова