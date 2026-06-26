Москва поддержала запрос Минска на созыв Совбеза ООН из-за удара БПЛА по автобусу
Россия поддержала запрос Белоруссии о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Брянской области, в котором находились белорусские граждане. Об этом сообщила и. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
«Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения»,— сказала дипломат (цитата по ТАСС).
Удар по автобусу с детской футбольной командой, ехавшему из белорусского Гомеля в Геленджик, был нанесен 17 июня. В автобусе находились 44 пассажира, из них — 28 детей. По данным белорусского Минздрава, пострадали восемь человек. Погибла жена тренера, сопровождавшая детей.
Что известно об ударе — в материале «Ъ».
Удар по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области, произошедший 17 июня, вызвал широкую международную реакцию. Генеральный секретарь ООН осудил атаки на мирных жителей, подчеркнув, что любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены, где бы они ни происходили. С осуждением атаки выступил и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что этот удар мог быть провокацией, направленной на втягивание Белоруссии в российско-украинский конфликт. 19 июня по инициативе Минска прошла внеочередная встреча постпредов стран СНГ, чтобы обсудить инцидент, расцениваемый как акт терроризма против граждан Белоруссии. Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела о теракте, а российский МИД подчеркнул сознательный характер атаки и ее цель — посеять панику среди населения.
Россия неоднократно запрашивала заседания Совета Безопасности ООН по различным инцидентам, связанным с украинским конфликтом, включая удары по Белгороду, Донецку, Старобельску и Лисичанску, а также по вопросам подрыва газопроводов «Северные потоки» и поставок оружия Украине. Это показывает системное стремление России использовать площадку Совбеза ООН для обсуждения и осуждения событий, которые она классифицирует как террористические акты или угрозы безопасности, призывая мировое сообщество дать им принципиальную оценку. Каждое такое заседание является попыткой привлечь внимание к конкретным событиям и их трактовке со стороны РФ.