Москва поддержала запрос Минска на созыв Совбеза ООН из-за удара БПЛА по автобусу

Россия поддержала запрос Белоруссии о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Брянской области, в котором находились белорусские граждане. Об этом сообщила и. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.

«Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения»,— сказала дипломат (цитата по ТАСС).

Удар по автобусу с детской футбольной командой, ехавшему из белорусского Гомеля в Геленджик, был нанесен 17 июня. В автобусе находились 44 пассажира, из них — 28 детей. По данным белорусского Минздрава, пострадали восемь человек. Погибла жена тренера, сопровождавшая детей.

Что известно об ударе — в материале «Ъ».