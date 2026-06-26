Brent впервые с 27 февраля опустилась ниже $72
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на ICE опускалась ниже $72 за баррель. Это произошло впервые с 27 февраля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17:27 мск Brent снижалась на 4,54% — до $71,84 за баррель. К 17:34 мск котировки скорректировались до $72,11 за баррель, что на 4,19% ниже предыдущего закрытия. Стоимость фьючерса на нефть американской WTI с поставкой в августе 2026 года также снижалась. К 17:34 мск она уменьшилась на 3,82% и составила $69,17 за баррель.
24 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE опустилась ниже $75 за баррель впервые с 27 февраля. Цена опустилась до $74,54. За день ее стоимость упала примерно на 3%. В этот же день стоимость фьючерсов на нефть марки WTI опустилась ниже отметки $71 за баррель впервые со 2 марта. Тогда стоимость фьючерсов просела на 4,4% и находилась на уровне $69,96 за баррель.
Снижение стоимости нефти Brent до уровня ниже $72 за баррель впервые с февраля 2026 года связано с несколькими взаимосвязанными факторами. Одним из ключевых можно назвать переоценку ситуации на мировом нефтяном рынке, где ожидания замедления мировой экономики и слабые показатели крупнейших экономик, таких как США и Китай, оказывают давление на цены. Кроме того, ослабление доллара на мировом рынке, связанное со смягчением риторики Федеральной резервной системы (ФРС) относительно процентных ставок, также может способствовать удешевлению нефти.
Прогнозы указывают на возможный профицит предложения на нефтяном рынке, что усиливает обеспокоенность участников торгов. Так, аналитики ЦЦИ ожидают снижения средних цен на нефть марки Brent до $64 за баррель в 2027 году из-за роста добычи странами ОПЕК+, который может превысить увеличение мирового спроса. В 2025 году прогнозировался переход рынка к профициту в 0,4 млн баррелей в сутки, с возможным увеличением до 1,8 млн баррелей в сутки в 2026 году. Решения ОПЕК+ об увеличении квот на добычу, например, согласованное увеличение в декабре 2025 года на 137 тыс. баррелей в сутки, также способствуют росту предложения и, как следствие, снижению цен.