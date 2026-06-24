Цена на нефть WTI впервые с марта опустилась ниже $71

Стоимость фьючерсов на нефть американской марки WTI опустилась ниже отметки $71 за баррель впервые со 2 марта. Во время биржевых торгов на COMEX по состоянию на 16:00 мск котировки находились в районе $70 за баррель. По данным на 17:47 мск стоимость фьючерсов просела на 4,4% и находилась на уровне $69,96 за баррель.

Цены на Brent и WTI 22 июня снизились более чем на 3% после сообщений о том, что США на 60 дней разрешили операции с иранской нефтью. При этом объем поставок через Ормузский пролив начал постепенно восстанавливаться.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий открытие Ормузского пролива. Однако 20 июня иранская сторона вновь закрыла морской коридор в ответ на удары Израиля по югу Ливана. 22 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о полном возобновлении судоходства в районе, отметив, что открытие пролива уже оказало влияние на цены на нефть и газ.