Двоих жителей Липецкой области освободили из украинского плена

Сегодня, 15 мая, из украинского плена освободили двоих липецких участников СВО. Военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии и проходят восстановление под присмотром врачей и психологов. Затем они поедут проходить лечение и реабилитацию в России. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Со стороны региона будет обеспечена полная поддержка. Особую благодарность хочу выразить нашему уполномоченному по правам человека Ираиде Тихоновой. Омбудсмен вновь добилась, чтобы липецкие парни попали в списки на обмен»,— написал господин Артамонов.

По данным Минобороны РФ, 15 мая домой были возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Посреднические усилия гуманитарного характера при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Также Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных. Киеву передадут 526 тел, Москве — 41, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В конце апреля «Ъ-Черноземье» писал, что до этого обмена из украинского плена уже вернулись 59 липецких участников СВО. За 2025 год уполномоченному по правам человека в регионе поступило более 2,2 тыс. обращений участников СВО и членов их семей. Преобладающее количество было связано с установлением местонахождения военнослужащих и включением в списки на обмен военнопленными.

Денис Данилов