Бизнесы умножили дробления

Налоговая оценила долю компаний, использующих дробление. Речь о двузначных числах, заявил представитель ФНС Роман Хорошев. По его словам, к концу 2025 года резко выросло число ИП. Их регистрируют на родственников предпринимателей и сотрудников, при этом физлица пользуются одним IP-адресом и почтой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С начала 2026 года НДС вырос до 22%. А порог выручки, после которого приходится платить налог, уменьшили до 20 млн руб. в год. При этом налоговая «не планирует никого кошмарить» за дробление. А часть бизнеса уже отказалась от таких схем, заявил Хорошев. Партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко сомневается, что доля дробления в бизнесе может быть такой высокой, как описывает ведомство:

«Дробление может иметь целью бизнес-логику, а может — уклонение от налогов. Цель определить сложно, поэтому почти всегда есть дискуссия между налоговым органом и налогоплательщиком. Кроме того, государству нужны деньги. ФНС не может не "кошмарить" бизнес — это более жесткие проверки, признание дроблением того, что им не является. Там, где дискуссия могла бы закончиться в пользу налогоплательщика, налоговый орган вынужден его не слушать, а суд — вставать на сторону ФНС, потому что нужно собирать средства.

Бизнес со своей стороны тоже не может не идти в дробление. Выбор — закрываться или минимизировать расходы, не доплачивать то, что можно. Иначе ему самому остается все меньше. Ситуация такова, что слон большой, на всех не хватит, и нужно как-то разумно регулировать. Но в условиях усиливающегося давления подключить цивилизованные механизмы сложнее».

Ожидалось, что в 2027 году порог для НДС снизится до 15 млн, а еще через год — до 10 млн. Но лимит решили заморозить на уровне 20 млн руб. до 2030 года. Такое предложение бизнеса поддержал Владимир Путин, а на днях Дума приняла законопроект. Другие компромиссы с предпринимателями власти вряд ли допустят, считает партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин:

«Стоит обсуждать первопричину. Цифра "Опоры", с которой ФНС не спорит: 81% предпринимателей считает нагрузку запредельной. Идея, которая реализовалась в снижении порога до 20 млн, для такого микробизнеса означала, что эти 5% НДС по УСН, которые на руках у предпринимателей остались, могли уменьшиться минимум вдвое. Какие меры ФНС будет принимать? Можно сравнить с тем, как когда человек травмировал ногу, а его заставляют бегать: "Ну а че ты не адаптируешься?"

Остановка уменьшения лимита — реакция на реальность. Но мы видим: легче всего поднять ставки и закрутить гайки. Глобально для экономики это тревожный звоночек. Мы можем перевести большие сектора в серые и темные зоны. Вера во всеобщую цифровизацию, что мы всех видим под микроскопом, спровоцирует большие затраты».

По данным «Опоры России», бизнес дробят более 2,5% предпринимателей. А больше четверти планируют или допускают сделать это в будущем. В ФНС такие цифры назвали заниженными.

Егор Парфенов