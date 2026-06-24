Налоговому лимиту сохранили потолок

Порог выручки для уплаты НДС заморозят до 2030 года. Законопроект, который оставляет лимит дохода в 20 млн руб., приняли в Госдуме. Ранее предел, после которого бизнес начинал бы доплачивать налог, хотели постепенно снижать: в 2027 году до 15 млн руб., в 2028-м — до 10 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В начале июня отказаться от таких планов поручил Владимир Путин, о чем заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Президент отметил, что правительство поддержит внесенный депутатами законопроект. Впрочем, лимит в 20 млн руб. стоит сохранить для малого бизнеса и после 2030 года, считает президент «Опоры России» Александр Калинин:

«Это знаковое решение, мы его ждали и выстрадали еще в 2025 году. "Опора", РСПП, ТПП, "Корпорация МСП" обращались с предложением остановиться на 20 млн выручки в год. Это касается около 360 тыс. предприятий микробизнеса. При обороте меньше 20 млн в год платить дополнительно к упрощенной системе налогообложения, допустим, 6% + 5% НДС — значит фактически остаться без источников существования. Нужно поднять цены на 15-20%, чтобы сохранить доходность. Далеко не везде это можно сделать. При такой конкуренции с маркетплейсами это запредельная нагрузка для микробизнеса.

Больше всего пострадала бы сфера торговли — там и так непростая ситуация, традиционные магазины закрываются, поскольку маркетплейсы перетягивают денежные и товарные потоки. Удар приняла бы и сфера услуг. Люди хотели бы переложить налоги на потребителя, но это уже невозможно. Пострадали бы здравоохранение, автосервисы, строительство — широкий круг микробизнесов, часто работающих на подрядах. Мы считаем, что лимит в 20 млн руб. нужно сохранить и в будущем, а также изучить опыт, к примеру, КНР».

Минфин отмечал, что если порог выручки для уплаты НДС заморозят на три года, бюджет недополучит 250 млрд руб. Впрочем, инициативу поддержал глава министерства Антон Силуанов. Ранее он заявил, что перенос лимита поможет бизнесу привыкнуть к новым налоговым механизмам. За это время казна начнет больше пополняться за счет физлиц, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«С точки зрения фискальной нагрузки она уже для малого бизнеса находится на серьезном уровне. Думаю, будет дополнительная работа по налоговому администрированию физлиц. На днях вышла статистика: задолженность граждан перед бюджетом составила около 5 трлн руб., из которых более 2 трлн — штрафы и пени. Возможно, будут попытки повысить собираемость штрафов и пеней. Повышение эффективной ставки налогообложения для бизнеса — скользкая дорожка, чувствительная и способная снизить занятость.

Среди возможных налоговых реформ я бы назвал комбинированную схему. Например, при уплате задолженности в течение месяца может быть предоставлена скидка или отмена дополнительных санкций. Это стимулирующий механизм. Кроме того, можно ввести налоги созидательного характера, не затрагивающие большое число россиян. Важно, чтобы изменения в администрировании физлиц не сужали налоговую базу по другим налогам — как произошло с малым бизнесом. Для физлиц, скорее всего, появятся стимулы для досрочной уплаты: скидки, отмена штрафов».

Власти решили снизить лимит дохода с 60 млн до 10 млн руб. в сентябре 2025 года. В Минфине объяснили решение «борьбой с дроблением бизнеса», а не сбором дополнительных средств.

Егор Парфенов, Астон О'Салливан