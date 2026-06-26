Теннисистка Вера Звонарева вышла в финал парного турнира в Бад-Хомбурге

Россиянка Вера Звонарева в паре с индонезийкой Алдилой Сутджиали вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в немецком Бад-Хомбурге. Призовой фонд состязания составляет €1,2 млн.

Их соперницы Се Шувэй из Тайваня и Ван Синьюй из Китая не явились на полуфинальный матч. За титул Звонарева и Сутджиали поспорят с голландкой Деми Схюрс и австралийкой Эллен Перрес.

Финальный матч состоится 27 июня. В прошлом году победительницами турнира в парном разряде стали китаянка Го Ханьюй и россиянка Александра Панова.

Вере Звонаревой 41 год. 2012 году в паре с соотечественницей Светланой Кузнецовой она стала победительницей Australian Open. Также россиянка дважды выигрывала US Open: в 2006 году вместе с француженкой Натали Деши, в 2006 — с немкой Лаурой Зигемунд.

Таисия Орлова