Теннисистка Вера Звонарева вышла в финал парного турнира в Бад-Хомбурге
Россиянка Вера Звонарева в паре с индонезийкой Алдилой Сутджиали вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в немецком Бад-Хомбурге. Призовой фонд состязания составляет €1,2 млн.
Их соперницы Се Шувэй из Тайваня и Ван Синьюй из Китая не явились на полуфинальный матч. За титул Звонарева и Сутджиали поспорят с голландкой Деми Схюрс и австралийкой Эллен Перрес.
Финальный матч состоится 27 июня. В прошлом году победительницами турнира в парном разряде стали китаянка Го Ханьюй и россиянка Александра Панова.
Вере Звонаревой 41 год. 2012 году в паре с соотечественницей Светланой Кузнецовой она стала победительницей Australian Open. Также россиянка дважды выигрывала US Open: в 2006 году вместе с француженкой Натали Деши, в 2006 — с немкой Лаурой Зигемунд.
Вера Звонарева, несмотря на свой возраст, на протяжении последних лет стабильно демонстрирует высокие результаты в парном разряде. В прошлом сезоне она сенсационно победила в парном разряде WTA Finals вместе с немкой Лаурой Зигемунд, став самой возрастной чемпионкой этого турнира за всю его историю. Кроме того, в этом же году Звонарева и Зигемунд дошли до финала US Open, где проиграли канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф. Вера Звонарева является победительницей трех турниров Большого шлема в парах и двух в миксте.
На текущем этапе карьеры Звонаревой 41 год, что делает ее одной из опытнейших участниц. На момент победы в WTA Finals 2023 года ее партнерше Лауре Зигемунд было 35 лет. Для Звонаревой этот триумф стал 16-м парным титулом в карьере после возобновления карьеры после рождения дочери.
В турнире WTA в Бад-Хомбурге, где Звонарева сейчас вышла в финал, ранее успешно выступали и другие россиянки. В прошлом году в парном разряде победила китаянка Го Ханьюй и россиянка Александра Панова. В 2025 году победительницей в одиночном разряде стала россиянка Диана Шнайдер, а в 2024 году турнир выиграла американка Джессика Пегула. Таким образом, у российских теннисисток есть заметная история успешных выступлений в этом турнире.