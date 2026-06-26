Путин продлил срок действия ответных мер на потолок цен на российскую нефть

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен, введенному странами Запада. Мера будет действовать еще полтора года, до 31 декабря 2027 года, документ доступен на сайте официального опубликования нормативных актов.

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Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Внести в указ президента изменение, заменив в пункте 9 слова «до 30 июня 2026 года» словами «до 31 декабря 2027 года», — говорится в тексте.

Как уточняется, указ вступает в силу со дня его подписания. Предыдущий запрет действовал до 30 июня 2026 года. Документ запрещает поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Указ об ответных мерах на потолок цен вступил в силу 1 февраля 2023 года, действие меры продлевалось несколько раз.

В декабре 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель, запрещая транспортировку и сопутствующие услуги для нефти дороже этого уровня. С февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. В текущем году потолок цен был снижен с $47,6 до $44,1 за баррель.

В начале июня Politico написало, что Евросоюз не планирует включать в 21-й пакет санкций полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой. Страны ЕС обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на нефть.