Politico: ЕС отказался от полного запрета нефти из России в 21-м пакете санкций

Евросоюз не планирует включать в 21-й пакет санкций полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

При подготовке нового пакета рестрикций основное внимание уделяется корректировке действующего механизма ограничения цен на российскую нефть. В частности, страны ЕС обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на нефть. При этом предложения о полном запрете российского топлива и запрете морских услуг не имеют достаточной поддержки среди европейских государств, указано в публикации.

В 2025 году ЕС ввел механизм, гарантирующий, что каждые полгода предельная цена на российскую нефть марки Urals автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Текущий предел должен быть пересмотрен позднее летом. Ограничения запрещают европейским компаниям предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка нефти, стоимость которой превышает пороговое значение.

Агентство Bloomberg в конце мая сообщало, что ЕС рассматривает возможность временно заморозить потолок для российской нефти на фоне роста мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Действующий потолок составляет $44,10 за баррель. Однако из-за роста нефтяных котировок, связанного, в частности, с фактическим закрытием Ормузского пролива, следующий пересмотр мог бы привести к повышению потолка до $65 за баррель.