Космические миллиарды нашли в Таиланде

Суд в Воронеже приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении бюджетных денег у местной структуры госкорпорации «Роскосмос» — АО «Конструкторское бюро химавтоматики». Московский предприниматель Сергей Гутенко обвиняется в краже более 5 млрд руб. при исполнении в 2021–2024 годах контрактов в рамках гособоронзаказа. Подсудимый, который, по версии следствия, до задержания скрывался в Таиланде, признал вину и раскаялся в преступлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Защита 41-летнего генерального директора московской компании ООО «Нагваль стройтех» Сергея Гутенко на первом заседании предложила рассмотреть в закрытом режиме его уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Адвокат Дмитрий Фирсов мотивировал это сведениями о государственных контрактах, которые фигурируют в деле. Второй защитник, Андрей Жеребятьев, напомнил, что в Воронеже предприятия подвергаются атакам: «Неизвестно, кто в роли журналистов может прийти на заседание и узнать какие-либо данные». Судья Советского райсуда Виктор Бессонов оставил просьбу защиты без удовлетворения, объяснив, что в материалах нет сведений, содержащих государственную тайну.

По данным “Ъ”, уголовное дело о хищении денег у «Роскосмоса» было возбуждено Следственным комитетом России в июне 2025 года. В его основу легли заключенные с ООО «Нагваль стройтех» и ООО «Гарант-строй» контракты на участие в создании централизованного производства шаров-баллонов для изделий ракетно-космической техники и объединенного производства жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей «Союз» на площадке АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) в Воронеже.

По версии следствия, Сергей Гутенко знал о невозможности исполнения работ и сначала сфальсифицировал данные о соответствии подконтрольных ему компаний требованиям заказчика, а позже подделал документы о фактическом и полном исполнении работ.

Как показала экспертиза, в действительности компании Сергея Гутенко в 2021–2024 годах выполнили работы примерно на 535 млн руб., после чего АО КБХА в одностороннем порядке разорвало с ними контракты. По оценке следствия, предприятию был нанесен ущерб в размере более 5 млрд руб., которыми подрядчики распорядились по своему усмотрению.

После возбуждения уголовного дела Сергей Гутенко скрылся. В ноябре прошлого года его объявили в международный розыск и заочно заключили под стражу. Предпринимателя задержали в феврале в Таиланде и депортировали в РФ.

Как рассказали “Ъ” знакомые с расследованием дела источники, Сергей Гутенко утверждал, что не скрывался. По его словам, изначально он уехал в Узбекистан в связи с исполнением государственных контрактов, а уже после оказался на отдыхе.

В рамках первого заседания Сергей Гутенко заявил, что признает вину в четырех эпизодах мошенничества и раскаивается в преступлении. Более подробные показания он пообещал дать после оглашения доказательств обвинения. Предприниматель также не стал возражать против рассмотрения уголовного дела в Воронеже, по месту расположения предприятия, признанного потерпевшим. В рамках дела прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах подала к нему иск о взыскании всей суммы ущерба.

В связи с истечением ареста подсудимого суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения. Защита Сергея Гутенко просила освободить его под запрет определенных действий со ссылкой на признание им вины, невозможность его влияния на материалы дела, а также на ухудшение положения его семьи (у Сергея Гутенко пятеро детей). Судья Виктор Бессонов продлил срок содержания предпринимателя под стражей на полгода — до 7 декабря.

Сергей Толмачев, Воронеж