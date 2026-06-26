Лукашенко упростил импорт военной продукции из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об упрощении импорта военной продукции из России. Об этом сообщает «БелТА»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года"», — говорится в статье.
Нововведения дадут возможность большему числу белорусских профильных предприятий максимально быстро и в упрощенном порядке получать продукцию военного назначения. Ожидается, что это существенно ускорит процессы модернизации техники.
Господин Лукашенко еще в мае говорил, что Вооруженные силы Белоруссии готовятся к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта. В начале июня замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва и Минск готовы задействовать все средства, включая ядерное оружие, для обеспечения безопасности Союзного государства. Дипломат добавил, что обе страны постоянно совершенствуют комплекс взаимодействия в сфере обороны и безопасности в соответствии с договором о взаимных гарантиях безопасности.
Упрощение импорта военной продукции из России является частью углубления военно-технического сотрудничества между двумя странами. Это включает взаимные поставки продукции военного назначения и налаживание кооперации оборонно-промышленных комплексов. Такое взаимодействие обеспечивает стабильность в регионе в условиях угрозы НАТО и позволяет обеим странам укреплять единое оборонное пространство.
За прошедшее время Белоруссия получила от России различную военную технику, включая истребители Су-30СМ2, вертолеты Ми-35, БТР-82А, технику РЭБ, беспилотные авиационные комплексы, а также зенитно-ракетные комплексы С-400 и тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Кроме того, Россия и Белоруссия регулярно проводят совместные боевые учения и тренировки, а белорусские военнослужащие проходят обучение в России, осваивая передовые методики и опыт, полученный российской армией в ходе Специальной военной операции.