Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Лукашенко упростил импорт военной продукции из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об упрощении импорта военной продукции из России. Об этом сообщает «БелТА»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года"», — говорится в статье.

Нововведения дадут возможность большему числу белорусских профильных предприятий максимально быстро и в упрощенном порядке получать продукцию военного назначения. Ожидается, что это существенно ускорит процессы модернизации техники.

Господин Лукашенко еще в мае говорил, что Вооруженные силы Белоруссии готовятся к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта. В начале июня замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва и Минск готовы задействовать все средства, включая ядерное оружие, для обеспечения безопасности Союзного государства. Дипломат добавил, что обе страны постоянно совершенствуют комплекс взаимодействия в сфере обороны и безопасности в соответствии с договором о взаимных гарантиях безопасности.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Упрощение импорта военной продукции из России является частью углубления военно-технического сотрудничества между двумя странами. Это включает взаимные поставки продукции военного назначения и налаживание кооперации оборонно-промышленных комплексов. Такое взаимодействие обеспечивает стабильность в регионе в условиях угрозы НАТО и позволяет обеим странам укреплять единое оборонное пространство.

За прошедшее время Белоруссия получила от России различную военную технику, включая истребители Су-30СМ2, вертолеты Ми-35, БТР-82А, технику РЭБ, беспилотные авиационные комплексы, а также зенитно-ракетные комплексы С-400 и тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Кроме того, Россия и Белоруссия регулярно проводят совместные боевые учения и тренировки, а белорусские военнослужащие проходят обучение в России, осваивая передовые методики и опыт, полученный российской армией в ходе Специальной военной операции.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд