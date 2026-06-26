Лукашенко упростил импорт военной продукции из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об упрощении импорта военной продукции из России. Об этом сообщает «БелТА»

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года"», — говорится в статье.

Нововведения дадут возможность большему числу белорусских профильных предприятий максимально быстро и в упрощенном порядке получать продукцию военного назначения. Ожидается, что это существенно ускорит процессы модернизации техники.

Господин Лукашенко еще в мае говорил, что Вооруженные силы Белоруссии готовятся к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта. В начале июня замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва и Минск готовы задействовать все средства, включая ядерное оружие, для обеспечения безопасности Союзного государства. Дипломат добавил, что обе страны постоянно совершенствуют комплекс взаимодействия в сфере обороны и безопасности в соответствии с договором о взаимных гарантиях безопасности.