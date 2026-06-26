Путин увеличил штатную численность МЧС до 307 тыс. человек

Составлено ИИ-Ассистентъ

Увеличение штатной численности МЧС до 307 101 единицы является частью более широкой тенденции по комплектованию ведомства и устранению дефицита кадров. В марте в проекте указа президента «Об установлении предельной штатной численности МЧС РФ» сообщалось, что дефицит кадров в федеральной противопожарной службе превышает 20% и продолжает расти. Особенно остро этот вопрос стоит в главных управлениях МЧС по Москве, Владимирской, Магаданской, Тульской областям и Удмуртии. Для решения этой проблемы планировалось направить до 7 тыс. военнослужащих в пожарные подразделения.

В связи с кадровым дефицитом МЧС также предлагало Владимиру Путину разрешить военнослужащим срочной службы проходить службу пожарными. Глава ведомства Александр Куренков связывал низкий уровень оплаты труда как рядовых сотрудников, так и высококвалифицированных специалистов с оттоком кадров. По данным на июнь 2025 года, медианная зарплата пожарных в государственных организациях составляла 38,5 тыс. рублей, в то время как в частных компаниях она достигала 51,4 тыс. рублей.

Помимо увеличения численности личного состава, МЧС в течение трех лет планирует в пять раз увеличить численность пиротехнических подразделений для разминирования территорий, нарастив число саперов с 753 до 3562 человек. Также в центральном аппарате ведомства создадут управление противоминной деятельности и пиротехнические группы в Курской и Херсонской областях. Это связано, в том числе, с присоединением новых регионов, где МЧС формирует главные управления в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.