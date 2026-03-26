МЧС: дефицит кадров в противопожарных частях превысил 20%

Дефицит кадров в подразделениях федеральной противопожарной службы страны превысил 20% и продолжает расти. Об этом сообщается в проекте указа президента «Об установлении предельной штатной численности МЧС РФ».

Наиболее остро кадровый вопрос стоит в главных управлениях МЧС по Москве, Владимирской, Магаданской, Тульской областях и Удмуртии. Для устранения этого дефицита проект предусматривает, что в пожарные подразделения направят до 7 тыс. военнослужащих.

Для этого в МЧС подготовили проект указа, который вводит возможность прохождения военной службы в федеральной противопожарной службе, в том числе по контракту.

В проекте президентского указа о предельной штатной численности МЧС отмечается, что показатель по противопожарной службе установят на уровне 264 тыс. человек. Помимо упомянутых 7 тыс. военнослужащих, в структуре численности — 145 тыс. сотрудников и 112 тыс. работников без специальных или воинских званий.

«Одной из проблем для министерства по-прежнему остается отток кадров из реагирующих подразделений, — говорил на комитете Госдумы в феврале глава МЧС Александр Куренков. — Основная причина — низкий уровень оплаты труда как рядовых сотрудников, так и специалистов с высокой степенью подготовки».