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Путин назначил Гладкова послом России в Абхазии

Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии. Указ опубликован на портале правовой информации.

Экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия», — говорится в документе.

Комитет Госдумы по делам СНГ 23 июня рекомендовал назначить Вячеслава Гладкова послом в Абхазии. Одновременно комитет рекомендовал отозвать оттуда действующего посла Михаила Шургалина, занимавшего этот пост с мая 2022 года.

Чем известен экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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Господин Гладков отработал в Белгородской области более пяти лет. В 2020 году он сменил губернатора Евгения Савченко, а на выборах в 2021-м победил с 78,8% голосов. Но на второй срок глава региона баллотироваться не стал. 13 мая Вячеслав Гладков досрочно ушел в отставку, публично не раскрыв причину этого решения.

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