Экс-губернатора Гладкова рекомендовали назначить послом в Абхазии

Комитет Госдумы по делам СНГ 23 июня рекомендовал назначить бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии. Одновременно комитет рекомендовал отозвать оттуда действующего посла Михаила Шургалина, занимавшего этот пост с мая 2022 года.

Господин Гладков отработал в Белгородской области более пяти лет. В 2020 году он сменил последнего ельцинского губернатора Евгения Савченко, а на выборах в 2021-м победил с 78,8% голосов. Но на второй срок глава региона баллотироваться не стал. 13 мая Вячеслав Гладков досрочно ушел в отставку, публично не раскрыв причину этого решения.

Источник “Ъ” в администрации президента объяснил паузу в карьере господина Гладкова затяжным согласованием по линии МИДа. По его словам, выбор в пользу Абхазии, а не какой-то другой страны обусловлен тем, что у экс-губернатора нет дипломатических навыков. Тем не менее господин Гладков «будет полезен с точки зрения обоснования, укрепления и отстаивания позиций России в республике», добавил собеседник “Ъ”: «Там не хватает честного разговора об отношениях и перспективах».

Андрей Прах