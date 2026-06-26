МИД России рекомендовал гражданам воздерживаться от поездок в Молдавию
Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам воздерживаться от поездок в Молдавию. В ведомстве пояснили, что молдавские власти «в рамках проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса усиливают дискриминационные меры в отношении граждан России».
По версии МИДа, ситуация «доходит до прямого издевательства» над прибывающими в аэропорт Кишинева россиянами. Граждан досматривают, допрашивают и проверяют, вынуждают ждать в транзитной зоне «без обеспечения элементарных бытовых условий, доступа к воде и продуктам питания». От россиян требуют передать сотрудникам спецслужб Молдавии телефоны, после чего их изучают, добавили в ведомстве.
«Нередки случаи, когда по итогам таких «проверочных мероприятий» россияне получают немотивированные отказы во въезде в страну. Кроме того, при вылете из Кишинева зачастую используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на свои рейсы», — предупредили в МИДе.
26 июня МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария. Ему предъявили протест и вручили вербальную ноту из-за нарушения положений Венской конвенции о дипотношениях 1961 года. Поводом стало задержание российских дипломатических курьеров днем ранее в аэропорту Кишинева.
На прошлой неделе россиянина задержали при прохождении таможни в аэропорту Кишинева. По информации российского посольства в Молдавии, гражданина РФ подвергли «уничижительному прессингу», а также отказали ему в выезде из страны.
Рекомендация МИД России воздерживаться от поездок в Молдавию связана с продолжающимся ухудшением российско-молдавских отношений, обострившимся после февраля 2022 года. Кишинёв осудил действия России и заморозил контакты на всех уровнях, кроме послов. Власти Молдавии обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и попытках дестабилизации ситуации, в то время как Россия отрицает эти обвинения, называя их инсинуациями.
Ранее МИД России неоднократно заявлял о случаях дискриминации россиян в Молдавии, включая унизительный досмотр в аэропорту Кишинёва, отказы во въезде без объяснения причин, многочасовые проверки и допросы, а также случаи уголовного преследования без убедительных доказательств. Отмечалось, что молдавские власти отказывают дипломатам в допуске к российским гражданам для оказания консульской поддержки. Сама Молдавия через свой МИД в июне 2025 года рекомендовала своим гражданам воздержаться от необязательных поездок в Россию, ссылаясь на повышенные меры безопасности на российской границе и риски задержаний.
В ответ на действия Молдавии, МИД России вводил симметричные меры, запрещая въезд в Россию ряду молдавских официальных лиц. Так, в августе 2023 года Россия закрыла въезд нескольким молдавским чиновникам после высылки 45 сотрудников российского посольства из Кишинёва. Также были случаи, когда молдавские власти объявляли российских дипломатов персонами нон грата и закрывали Русский дом в Кишинёве, который, по их мнению, использовался как «инструмент влияния Кремля».
Власти Молдавии также отказывали в посещении страны российским чиновникам, например, раису Татарстана Рустаму Минниханову в апреле 2023 года, посчитав поддержку кандидата на местных выборах недостаточной причиной для въезда. В целом, отношения между странами характеризуются чередой скандалов и взаимных обвинений, что делает Молдавию «не очень привлекательной» для россиян с точки зрения безопасности, несмотря на безвизовый режим.