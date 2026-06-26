МИД России рекомендовал гражданам воздерживаться от поездок в Молдавию

Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам воздерживаться от поездок в Молдавию. В ведомстве пояснили, что молдавские власти «в рамках проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса усиливают дискриминационные меры в отношении граждан России».

По версии МИДа, ситуация «доходит до прямого издевательства» над прибывающими в аэропорт Кишинева россиянами. Граждан досматривают, допрашивают и проверяют, вынуждают ждать в транзитной зоне «без обеспечения элементарных бытовых условий, доступа к воде и продуктам питания». От россиян требуют передать сотрудникам спецслужб Молдавии телефоны, после чего их изучают, добавили в ведомстве.

«Нередки случаи, когда по итогам таких «проверочных мероприятий» россияне получают немотивированные отказы во въезде в страну. Кроме того, при вылете из Кишинева зачастую используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на свои рейсы», — предупредили в МИДе.

26 июня МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария. Ему предъявили протест и вручили вербальную ноту из-за нарушения положений Венской конвенции о дипотношениях 1961 года. Поводом стало задержание российских дипломатических курьеров днем ранее в аэропорту Кишинева.

На прошлой неделе россиянина задержали при прохождении таможни в аэропорту Кишинева. По информации российского посольства в Молдавии, гражданина РФ подвергли «уничижительному прессингу», а также отказали ему в выезде из страны.