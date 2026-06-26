МИД России вызвал посла Молдавии после задержания дипкурьеров в Кишиневе

МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария. Ему предъявили протест и вручили вербальную ноту из-за нарушения положений Венской конвенции о дипотношениях 1961 года. Поводом стало задержание российских дипломатических курьеров в аэропорту Кишинева.

О задержании дипломатических курьеров стало известно накануне. По сообщениям российского посольства в Молдавии, силовики в аэропорту выдвинули «противозаконное требование» о досмотре дипломатической корреспонденции, а также попросили дипломатов сдать мобильные телефоны. Посольство России в Молдавии выразило протест после задержания.

В МИД РФ отметили, что по Венской конвенции дипломатические курьеры «пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме». Дипломатическую почту нельзя ни вскрывать, ни задерживать в пути. В министерстве добавили, что российских дипломатов не допустили в режимную зону аэропорта, чтобы им оказали помощь прибывшие сотрудники МИД России.

В МИД Молдавии отрицают обвинения российской стороны, передает Moldpres. По версии Кишинева, власти республики не задерживали российских дипломатов в аэропорту, дипломатический багаж «не был вскрыт, задержан или подвергнут какой-либо проверке».