Посольство сообщило о задержании россиянина в Кишиневе
Гражданина России задержали при прохождении таможни в аэропорту Кишинева. По информации российского посольства в Молдавии, россиянина подвергли «уничижительному прессингу», а также отказали ему в выезде из страны.
«Речь идет не о рядовом процессуальном общении, а о продолжительном давлении, сопровождавшемся жесткими допросами, провокационными вопросами и действиями, которые в конечном итоге привели к тяжелым последствиям»,— указано в сообщении посольства в Telegram. Состояние здоровья россиянина резко ухудшилось.
Представителям российской стороны не предоставили возможность увидеться с гражданином, отметили в ведомстве. «Расцениваем инцидент как грубое пренебрежение фундаментальными нормами международного права и обязательствами государства в консульской сфере»,— добавило посольство.
Инцидент с задержанием гражданина России в аэропорту Кишинева является не изолированным случаем, а одним из серии событий, отражающих напряженность в отношениях между Молдавией и Россией. Молдавские власти неоднократно задерживали российских граждан и отказывали им во въезде, особенно в аэропорту Кишинева, без объяснения причин, что российская сторона расценивает как «дискриминационные действия». Москва, в свою очередь, рекомендовала своим гражданам учитывать риски при поездках в Молдавию из-за возможных задержаний.
Эти события происходят на фоне общего ухудшения двусторонних отношений, начавшегося, в частности, с высылки 45 сотрудников российского посольства из Кишинева в июле 2023 года по обвинению в шпионаже и вмешательстве во внутренние дела. Молдавия также требует вывода российских войск и вооружений из Приднестровья, а дипломатический диалог между странами практически отсутствует с февраля 2022 года.