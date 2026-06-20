Посольство сообщило о задержании россиянина в Кишиневе

Гражданина России задержали при прохождении таможни в аэропорту Кишинева. По информации российского посольства в Молдавии, россиянина подвергли «уничижительному прессингу», а также отказали ему в выезде из страны.

«Речь идет не о рядовом процессуальном общении, а о продолжительном давлении, сопровождавшемся жесткими допросами, провокационными вопросами и действиями, которые в конечном итоге привели к тяжелым последствиям»,— указано в сообщении посольства в Telegram. Состояние здоровья россиянина резко ухудшилось.

Представителям российской стороны не предоставили возможность увидеться с гражданином, отметили в ведомстве. «Расцениваем инцидент как грубое пренебрежение фундаментальными нормами международного права и обязательствами государства в консульской сфере»,— добавило посольство.