Так говорил Сергей Иванов
Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов
26 июня на 74-м году жизни умер экс-министр обороны России, бывший руководитель администрации президента и его спецпредставитель Сергей Иванов. Яркие высказывания чиновника — в подборке “Ъ”.
Сергей Иванов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Об армии
«Для начала мы положили конец росту отсрочек, когда
талантливые балалаечники освобождаются от военной службы…
Мы остановились на нынешнем рубеже — 9,5%, однако долго так быть не может»
(30 декабря 2004 года на пресс-конференции в Доме правительства РФ).
О Грузии
«Ни патрона, ни автомата, ни портянки Грузии не достанется.
Все это будет полностью вывезено на территорию Российской Федерации, потому что это — наше имущество, это деньги российского налогоплательщика»
(8 октября 2006 года в программе «Вести недели», комментируя вывод российских баз с территории Грузии).
О стульях
«Сейчас мне достаточно тяжело работать в силу того, что приходится выполнять одновременно сразу несколько обязанностей. Я министр обороны, а это не шутки...
У нас есть такая хорошая поговорка — тяжело сидеть на двух стульях, я сейчас пытаюсь уже на трех балансировать.
Как вы думаете, в этой неловкой позиции мне еще не хватало думать о чем-то, о каком-то другом стуле или кресле?»
(8 декабря 2006 года в интервью телеканалу «Аль-Джазира», отвечая на вопрос о преемнике президента РФ Владимира Путина.)
О декларациях о доходах чиновников
«Мы находимся в процессе проверки, и
далеко не все, кто что-то не указал, жулики и воры…
Понимаете, заполнить декларацию за жену, которую ты десять лет в глаза не видел… Поймите, жизнь гораздо богаче любых законов. Нельзя устраивать охоту на ведьм. Так можно до маразма дойти»
(1 октября 2013 года в интервью российским СМИ).
О политической элите
«Я себя к элите, извините, не причисляю. Элиту вообще всю в 1917 году под корень вывели.
Политической элиты у нас нет и быть не может»
(23 октября 2014 года на Валдайском форуме).
О Верховной раде Украины
«Что касается сегодняшнего решения Верховной рады Украины — маразм крепчает.
Меня это нисколько не удивляет. Меня не удивит, если завтра Рада примет постановление о том, что Россия совершила агрессию на Луне»
(27 января 2015 года, комментируя решение Рады Украины признать Россию страной-агрессором).
Об обвинениях
«Нас обвиняют в чем угодно, но мы как были в старых границах, так мы и стались, а вот НАТО к нам приближается.
Из года в год. И мы слышим — здесь надо тяжелое оружие разместить, что запрещено Основополагающим актом 1997 года, я уж не говорю про обещание, данное нам в свое время, что НАТО вообще не будет расширяться на восток»
(21 июня 2015 года в интервью газете Financial Times).
О санкциях
«Так уж совсем откровенно скажу:
лучше бы нам подольше пожить в режиме санкций, контрсанкций.
Здесь есть и плюсы… Калининградская область, наконец, вздохнула и может обеспечить практически всю Россию своими шпротами»
(10 июня 2015 года, выступая на Всемирном конгрессе русской прессы).
Об экологии
«Я считаю, что настало время прибраться в России.
Мы созрели для этого. Ментально созрели. Но на это уйдут годы. Ожидать сиюминутных результатов невозможно. И на это нужны огромнейшие ресурсы только по ликвидации накопленного ущерба. Как в Арктике, где СССР очень сильно нагадил»
(7 июня 2017 года в интервью “Ъ”).
О конфликте НАТО и РФ
«Противостояние на пространстве СНГ геополитическое есть, конечно, отрицать это было бы глупо и наивно, и нечестно просто.
Но военное столкновение на пространстве СНГ между НАТО и РФ — я все-таки не вижу таких перспектив и надеюсь, что этого не случится никогда»
(8 августа 2018 года в интервью “Ъ”).