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Так говорил Сергей Иванов

Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов

26 июня на 74-м году жизни умер экс-министр обороны России, бывший руководитель администрации президента и его спецпредставитель Сергей Иванов. Яркие высказывания чиновника — в подборке “Ъ”.

Сергей Иванов

Сергей Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Об армии

«Для начала мы положили конец росту отсрочек, когда

талантливые балалаечники освобождаются от военной службы…

Мы остановились на нынешнем рубеже — 9,5%, однако долго так быть не может»

(30 декабря 2004 года на пресс-конференции в Доме правительства РФ).

О Грузии

«Ни патрона, ни автомата, ни портянки Грузии не достанется.

Все это будет полностью вывезено на территорию Российской Федерации, потому что это — наше имущество, это деньги российского налогоплательщика»

(8 октября 2006 года в программе «Вести недели», комментируя вывод российских баз с территории Грузии).

О стульях

«Сейчас мне достаточно тяжело работать в силу того, что приходится выполнять одновременно сразу несколько обязанностей. Я министр обороны, а это не шутки...

У нас есть такая хорошая поговорка — тяжело сидеть на двух стульях, я сейчас пытаюсь уже на трех балансировать.

Как вы думаете, в этой неловкой позиции мне еще не хватало думать о чем-то, о каком-то другом стуле или кресле?»

(8 декабря 2006 года в интервью телеканалу «Аль-Джазира», отвечая на вопрос о преемнике президента РФ Владимира Путина.)

О декларациях о доходах чиновников

«Мы находимся в процессе проверки, и

далеко не все, кто что-то не указал, жулики и воры…

Понимаете, заполнить декларацию за жену, которую ты десять лет в глаза не видел… Поймите, жизнь гораздо богаче любых законов. Нельзя устраивать охоту на ведьм. Так можно до маразма дойти»

(1 октября 2013 года в интервью российским СМИ).

О политической элите

«Я себя к элите, извините, не причисляю. Элиту вообще всю в 1917 году под корень вывели.

Политической элиты у нас нет и быть не может»

(23 октября 2014 года на Валдайском форуме).

О Верховной раде Украины

«Что касается сегодняшнего решения Верховной рады Украины — маразм крепчает.

Меня это нисколько не удивляет. Меня не удивит, если завтра Рада примет постановление о том, что Россия совершила агрессию на Луне»

(27 января 2015 года, комментируя решение Рады Украины признать Россию страной-агрессором).

Об обвинениях

«Нас обвиняют в чем угодно, но мы как были в старых границах, так мы и стались, а вот НАТО к нам приближается.

Из года в год. И мы слышим — здесь надо тяжелое оружие разместить, что запрещено Основополагающим актом 1997 года, я уж не говорю про обещание, данное нам в свое время, что НАТО вообще не будет расширяться на восток»

(21 июня 2015 года в интервью газете Financial Times).

О санкциях

«Так уж совсем откровенно скажу:

лучше бы нам подольше пожить в режиме санкций, контрсанкций.

Здесь есть и плюсы… Калининградская область, наконец, вздохнула и может обеспечить практически всю Россию своими шпротами»

(10 июня 2015 года, выступая на Всемирном конгрессе русской прессы).

Чем известен Сергей Иванов

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Об экологии

«Я считаю, что настало время прибраться в России.

Мы созрели для этого. Ментально созрели. Но на это уйдут годы. Ожидать сиюминутных результатов невозможно. И на это нужны огромнейшие ресурсы только по ликвидации накопленного ущерба. Как в Арктике, где СССР очень сильно нагадил»

(7 июня 2017 года в интервью “Ъ”).

О конфликте НАТО и РФ

«Противостояние на пространстве СНГ геополитическое есть, конечно, отрицать это было бы глупо и наивно, и нечестно просто.

Но военное столкновение на пространстве СНГ между НАТО и РФ — я все-таки не вижу таких перспектив и надеюсь, что этого не случится никогда»

(8 августа 2018 года в интервью “Ъ”).

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