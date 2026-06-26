Экс-замначальника ГАИ Челябинска приговорили к четырем годам колонии

Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор бывшему заместителю начальника городской Госавтоинспекции Олегу Жиляеву. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в силовых структурах.

Судебным решением Олега Жиляева приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденный обязан выплатить штраф в размере 2 млн руб. Кроме того, суд постановил конфисковать в пользу государства сумму полученной взятки в размере 750 тыс. руб.

Олег Жиляев был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области 8 октября 2025 года.

Как сообщал “Ъ-Южный Урал“, экс-замглавы оказывал незаконное содействие учредителю ООО «Капиталстрой». В качестве вознаграждения высокопоставленный сотрудник ГАИ получил 100 т асфальтовой смеси стоимостью более 500 тыс. руб. Взамен Олег Жиляев распорядился освободить грузовой транспорт организации от административной ответственности за нарушение ПДД и помог оперативно согласовать проектную документацию на установку дорожных знаков после проведения дорожных ремонтов.

Директора ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна также обвиняют в даче взятки бывшему начальнику ГАИ регионального центра Александру Гайде.

Евгений Рыженьков