Директора челябинского «Капиталстроя» будут судить за дачу взятки

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна. Его обвиняют в даче взятки бывшему начальнику ГАИ регионального центра Александру Гайде (ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2019-2025 годах Ромик Варданян передал Александру Гайде, работавшему тогда в Госавтоинспекции города, взятку в виде имущества и оказания услуг имущественного характера на сумму свыше 2 млн руб. В том числе это были скидки на на приобретение автомобилей Toyota Camry и Volvo S80, телефонов, наручных часов, бытовой техники, а также отделочных материалов и строительных работ на объектах недвижимости. Взамен полицейский давал указания подчиненным не привлекать руководство и сотрудников дорожной компании к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 77 млн руб. Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Александра Гайде задержали в мае прошлого года сотрудники УФСБ России по Челябинской области по делу о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В январе 2026-го у экс-полицейского изъяли движимое и недвижимое имущество стоимостью 16 млн руб. По данным суда, Александр Гайде приобрел его на неподтвержденные доходы.

Виталина Ярховска