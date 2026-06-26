Россияне 40–45 лет стали самой востребованной категорией на рынке труда

Россияне 40–45 лет стали самой производительной и востребованной возрастной группой на рынке труда в стране, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, эта категория становится малочисленной из-за демографических тенденций, что и повышает ее ценность для работодателей, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что на ярмарках вакансий помогают соискателям определить сферу для реализации, в том числе через переобучение или дополнительные профпрограммы, предлагаемые центрами занятости. Господин Котяков уточнил, что бесплатно можно освоить одну из более чем 200 профессий. Курс обычно длится до 256 часов. Перед началом обучения участник заранее знает потенциального работодателя, с которым заключает трехстороннее соглашение — между соискателем, обучающей организацией и компанией-нанимателем.

Ранее вице-премьер Александр Новак прогнозировал, что к 2030 году кадровый дефицит в России может достичь 3,1 млн человек. По его словам, в ближайшие пять лет в связи с выходом работников на пенсию нужно заместить около 11 млн рабочих мест. Как отмечал господин Новак, российские отрасли могут почти полностью закрыть его за счет реализации программ повышения производительности труда