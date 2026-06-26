Россияне 40–45 лет стали самой востребованной категорией на рынке труда
Россияне 40–45 лет стали самой производительной и востребованной возрастной группой на рынке труда в стране, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, эта категория становится малочисленной из-за демографических тенденций, что и повышает ее ценность для работодателей, передает ТАСС.
Глава ведомства отметил, что на ярмарках вакансий помогают соискателям определить сферу для реализации, в том числе через переобучение или дополнительные профпрограммы, предлагаемые центрами занятости. Господин Котяков уточнил, что бесплатно можно освоить одну из более чем 200 профессий. Курс обычно длится до 256 часов. Перед началом обучения участник заранее знает потенциального работодателя, с которым заключает трехстороннее соглашение — между соискателем, обучающей организацией и компанией-нанимателем.
Ранее вице-премьер Александр Новак прогнозировал, что к 2030 году кадровый дефицит в России может достичь 3,1 млн человек. По его словам, в ближайшие пять лет в связи с выходом работников на пенсию нужно заместить около 11 млн рабочих мест. Как отмечал господин Новак, российские отрасли могут почти полностью закрыть его за счет реализации программ повышения производительности труда
Кадровый голод в России, который, по прогнозам вице-премьера Александра Новака, к 2030 году может достичь 3,1 млн человек, а также увеличение доли возрастного населения, делают категорию 40-45 лет наиболее востребованной на рынке труда. Это происходит на фоне общего снижения предложения рабочей силы и стремления работодателей искать новые кадровые резервы. Эксперты отмечают, что адаптация рынка труда к демографическим изменениям требует создания условий для более длительного вовлечения старших граждан в экономическую активность.
Проблема дефицита кадров является фундаментальной для российского рынка труда, где уже наблюдается дисбаланс между спросом и предложением. В условиях низкой безработицы (в апреле 2024 года – 2,6%) и дефицита специалистов, компании вынуждены активно конкурировать за трудовые ресурсы, что приводит к росту зарплат и поиску новых методов привлечения сотрудников, включая переобучение и адаптацию к нуждам возрастных работников. По оценкам Минтруда, к 2030 году потребность в кадрах составит 2,4 млн человек, преимущественно рабочих профессий.