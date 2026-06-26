В РФС допустили вариант оспаривания в CAS решения об отстранении России

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение об отстранении российских команд от международных турниров. Об этом рассказал генсекретарь РФС Максим Митрофанов, пишет «РБК Спорт».

CAS с октября прошлого года начал принимать решения в пользу РФ в вопросе допуска на соревнования. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сообщал, что в игровых видах спорта оспорить отстранение заметно сложнее. ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские команды от всех международных турниров.

«В игровых видах спорта это действительно сложнее. РФС подавал иск в CAS еще в 2022 году. Возможно, это было сделано даже слишком рано. Тем не менее мы рассматриваем и такой путь возвращения в международные соревнования как возможный, но, наверное, не самый эффективный», — отметил господин Митрофанов.

Генсекретарь РФС подчеркнул, что «решение в любом случае будет политическим». Сейчас союз идет путем переговоров с УЕФА и ФИФА. По словам господина Митрофанова, ФИФА считает необходимым быстрее восстановить допуск к международным соревнованиям. При этом европейские страны продолжают оказывать на руководство УЕФА серьезное политическое давление.

В начале июня Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о временной приостановке членства Федерации шахмат России (ФШР). Причиной назвали неисполнение решения Спортивного арбитражного суда. В FIDE при этом отметили, что Совет «подтверждает свою приверженность защите прав и интересов отдельных шахматистов».