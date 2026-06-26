В РФС допустили вариант оспаривания в CAS решения об отстранении России
Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение об отстранении российских команд от международных турниров. Об этом рассказал генсекретарь РФС Максим Митрофанов, пишет «РБК Спорт».
CAS с октября прошлого года начал принимать решения в пользу РФ в вопросе допуска на соревнования. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сообщал, что в игровых видах спорта оспорить отстранение заметно сложнее. ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские команды от всех международных турниров.
«В игровых видах спорта это действительно сложнее. РФС подавал иск в CAS еще в 2022 году. Возможно, это было сделано даже слишком рано. Тем не менее мы рассматриваем и такой путь возвращения в международные соревнования как возможный, но, наверное, не самый эффективный», — отметил господин Митрофанов.
Генсекретарь РФС подчеркнул, что «решение в любом случае будет политическим». Сейчас союз идет путем переговоров с УЕФА и ФИФА. По словам господина Митрофанова, ФИФА считает необходимым быстрее восстановить допуск к международным соревнованиям. При этом европейские страны продолжают оказывать на руководство УЕФА серьезное политическое давление.
В начале июня Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о временной приостановке членства Федерации шахмат России (ФШР). Причиной назвали неисполнение решения Спортивного арбитражного суда. В FIDE при этом отметили, что Совет «подтверждает свою приверженность защите прав и интересов отдельных шахматистов».
Дискуссии о возвращении российских спортсменов на международную арену ведутся уже давно. Ранее президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино выражал надежду на скорое возвращение сборной России на международные турниры, отмечая, что спорт может быть инструментом объединения. Он также заявлял, что FIFA должна рассмотреть вопрос снятия санкций с российских сборных и клубов, по его мнению, такие санкции «ни к чему не привели, только вызвали еще больше разочарования и ненависти», а возможность играть в футбол «пошла бы на пользу мальчикам и девочкам из России». Российский футбольный союз (РФС), чьи команды были отстранены FIFA и UEFA в феврале 2022 года, поддержал эту позицию.
Однако президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин признал, что UEFA находится под огромным давлением со стороны политических сил как внутри, так и вне Европы, что препятствует возвращению России. Он также заявлял, что ожидать возвращения российских клубов и сборных в международные соревнования можно будет лишь по окончании боевых действий. В сентябре 2023 года UEFA допустила к международным соревнованиям российские юношеские сборные U-17, но без национального флага и гимна, и не на территории России.
Хотя CAS с октября прошлого года принимает решения в пользу РФ по допуску на соревнования, например, Спортивный арбитражный суд отменил решение Европейского союза настольного тенниса об отказе приглашать российских спортсменов и признал неправомерным отстранение российских клубов по настольному теннису в сезоне 2021/2022 годов, но оставил в силе запрет на национальные флаг и гимн. Федерация керлинга России также готовит иск в CAS, чтобы оспорить недопуск российских атлетов к международным турнирам. При этом в марте 2023 года президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова допустила, что оспорит отстранение от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в трибунале Фонда гимнастической этики (GEF) после своей дисквалификации.
Международный олимпийский комитет (МОК), в свою очередь, сначала рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от международных турниров, а позже рекомендовал допустить их в нейтральном статусе. Олимпийский комитет России (ОКР), отстраненный МОК, выразил намерение оспорить недопуск российских хоккеистов до Олимпиады-2026 и готовится к участию в Олимпийских играх 2028 года в полном составе.