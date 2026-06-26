Немецкий бизнесмен Розенштайн выдвинул свою кандидатуру на пост главы FIDE

Немецкий предприниматель Вадим Розенштайн выдвинул свою кандидатуру на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом бизнесмен заявил на своей странице в социальной сети X.

«FIDE нужно более сильное лидерство, профессиональное управление, более оперативное принятие решений и четкое видение будущего. Национальные федерации заслуживают руководящего органа, который умеет слушать, поддерживать, внедрять инновации и добиваться результатов»,— заявил господин Розенштайн. По словам предпринимателя, в ближайшее время он представит «всестороннюю программу с конкретными предложениями».

35-летний Вадим Розенштайн владеет компанией WR Group, которая работает в сфере недвижимости, инжиниринга и логистики. Его бренд выступил организатором нескольких международных престижных шахматных турниров.

Выборы президента FIDE пройдут на конгрессе организации, который состоится с 20 по 27 сентября в Самарканде. На пост также претендуют действующий глава федерации россиянин Аркадий Дворкович и немецкий предприниматель Ян Хенрик Бюттнер.

Таисия Орлова