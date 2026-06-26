Немецкий бизнесмен Розенштайн выдвинул свою кандидатуру на пост главы FIDE
Немецкий предприниматель Вадим Розенштайн выдвинул свою кандидатуру на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом бизнесмен заявил на своей странице в социальной сети X.
«FIDE нужно более сильное лидерство, профессиональное управление, более оперативное принятие решений и четкое видение будущего. Национальные федерации заслуживают руководящего органа, который умеет слушать, поддерживать, внедрять инновации и добиваться результатов»,— заявил господин Розенштайн. По словам предпринимателя, в ближайшее время он представит «всестороннюю программу с конкретными предложениями».
35-летний Вадим Розенштайн владеет компанией WR Group, которая работает в сфере недвижимости, инжиниринга и логистики. Его бренд выступил организатором нескольких международных престижных шахматных турниров.
Выборы президента FIDE пройдут на конгрессе организации, который состоится с 20 по 27 сентября в Самарканде. На пост также претендуют действующий глава федерации россиянин Аркадий Дворкович и немецкий предприниматель Ян Хенрик Бюттнер.
Международная шахматная федерация (FIDE) — одна из старейших спортивных федераций в мире, основанная в 1924 году в Париже. В настоящее время FIDE объединяет 199 национальных ассоциаций и активно борется за включение шахмат в программу Олимпийских игр, получив официальное признание Международного олимпийского комитета в 1999 году. Организация регулирует международные шахматные соревнования и отвечает за шахматные рейтинги, ежегодно проводя более 100 турниров. Высшим органом FIDE является генеральная ассамблея, которая раз в четыре года избирает президента и других руководителей.
FIDE также сталкивается с различными вызовами, включая конфликты с коммерческими шахматными сериями относительно права на использование титула чемпиона мира. Например, в 2025 году FIDE вступила в конфликт с проектом Freestyle Chess Grand Slam Tour, который планировал присуждать победителям звание чемпиона мира по «шахматам Фишера», что FIDE восприняла как посягательство на её статус основного регулятора. Подобные споры затрагивают статус и влияние FIDE в мировом шахматном сообществе, и кандидаты на пост президента, такие как Вадим Розенштайн и Ян Хенрик Бюттнер, вероятно, будут стремиться предложить свое видение решения этих проблем и развития организации.