ЦБ установил курс доллара выше 75 рублей впервые с начала мая

Официальный курс доллара Банка России на 26 июня установлен на уровне 75,6 руб. Курс превысил 75 руб. впервые с 7 мая, когда был на уровне 75,2 руб. Это следует из данных ЦБ.

По сравнению с 25 июня курс доллара ЦБ увеличен на 86 коп. Курс евро составил 85,7 руб. (+6 коп.). Юаня — 11 руб. (+1 коп.). На бирже Forex курс доллара растет на 1,29%, до 75,86 руб., следует из данных Investing.com.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

По оценкам опрошенных «Ъ» аналитиков, к концу лета курс доллара может достичь 80 руб. Это связано с ростом спроса на валюту со стороны населения и импортеров, а также выкупа со стороны Минфина в рамках бюджетного правила.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рубль сдал свою крепость».