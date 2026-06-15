На Урале ввели ограничения на продажу бензина на заправках «Татнефти»

В Свердловской области на заправках «Татнефти» ввели ограничения на продажу бензина — до 30 л на одного водителя, сообщили «Ъ-Урал» на горячей линии «Татнефти». Оператор не смог уточнить по каким причинам были введены ограничения и на какой срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сообщалось, что лимиты были введены во многих городах России: Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Чебоксарах, Ульяновске. Первые сообщения об ограничениях продажи бензина на АЗС появились 12 июня.

На данный момент в составе группы «Татнефть» функционирует около 2 тыс. АЗС в пяти странах мира, более 800 из них — в разных регионах России.

Алексей Буров