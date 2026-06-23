Мэр Екатеринбурга призвал горожан не создавать ажиотаж на заправках

Жители Екатеринбурга не должны поддаваться панике и создавать ажиотаж на заправках в городе, чтобы автозаправочные станции (АЗС) работали в штатном режиме, заявил журналистам мэр Алексей Орлов после отчета о своей работе за 2025 год в гордуме. Градоначальник подчеркнул, что он, губернатор Свердловской области Денис Паслер и первый заместитель главы региона — министр промышленности и науки Алексей Шмыков «держат ситуацию на контроле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Я регулярно сам заправки объезжаю, да, где-то есть перебои на определенных заправках с топливом, но в целом топливо в городе есть всех видов»,— заверил господин Орлов.

Мэр исключил, что вводимые на АЗС ограничения могут отразиться на работе общественного транспорта. «У нас большая часть парка — это транспорт, который работает на электричестве: троллейбусы и большой трамвайный парк, автобусы в «Гортрансе» практически все работают на газомоторном топливе»,— пояснил он.

Впервые об ограничениях на продажу бензина в Свердловской области заявила сеть автозаправочных станций (АЗС) «Татнефть» в середине июня. Во вторник СМИ стали писать о вводе подобных мер на АЗС компании «Газпромнефть» в Екатеринбурге. Согласно сообщениям, водители могут заправиться 92-м бензином в объеме не более 40 литров на один автомобиль.

Василий Алексеев