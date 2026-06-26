«Газпром» начнет поставки газа в Китай по новому маршруту в 2027 году

В начале 2027 года «Газпром» (MOEX: GAZP) запустит новый дальневосточный маршрут экспорта газа в Китай. Об этом рассказал председатель правления российской компании Алексей Миллер на годовом собрании акционеров.

«В настоящее время "Газпром" готовит к запуску второй экспортный маршрут в Китай — это дальневосточный маршрут, поставки газа по которому начнутся в январе 2027 года»,— уточнил господин Миллер (цитата по ТАСС).

Алексей Миллер рассказал, что в 2025 году «Газпром» стал крупнейшим экспортером газа в Китай. Поставки по газопроводу «Сила Сибири» были увеличены на четверть в сравнении год к году — до 38,8 млрд куб. м газа.

По словам главы «Газпрома», ежегодное повышение контрактных обязательств компании показывает высокий уровень взаимного доверия и востребованность российского газа на китайском рынке. Господин Миллер сослался на оценки китайских экспертов, согласно которым через десять лет потребление газа в КНР может увеличиться на 40% и превысить 600 млрд куб. м.

«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность газопровода — 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту начались в декабре 2019 года.

В мае Россия и Китай договорились ускорить реализацию проекта по строительству газопровода «Сила Сибири-2». Соглашения удалось достичь во время визита президента России Владимира Путина в Китай. О строительстве «Силы Сибири-2» «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая компания договорились в сентябре 2025 года. Предполагаемая мощность газопровода — 50 млрд куб. м в год. Его маршрут будет проходить через территорию Монголии.