«Газпром» начнет поставки газа в Китай по новому маршруту в 2027 году
В начале 2027 года «Газпром» (MOEX: GAZP) запустит новый дальневосточный маршрут экспорта газа в Китай. Об этом рассказал председатель правления российской компании Алексей Миллер на годовом собрании акционеров.
«В настоящее время "Газпром" готовит к запуску второй экспортный маршрут в Китай — это дальневосточный маршрут, поставки газа по которому начнутся в январе 2027 года»,— уточнил господин Миллер (цитата по ТАСС).
Алексей Миллер рассказал, что в 2025 году «Газпром» стал крупнейшим экспортером газа в Китай. Поставки по газопроводу «Сила Сибири» были увеличены на четверть в сравнении год к году — до 38,8 млрд куб. м газа.
По словам главы «Газпрома», ежегодное повышение контрактных обязательств компании показывает высокий уровень взаимного доверия и востребованность российского газа на китайском рынке. Господин Миллер сослался на оценки китайских экспертов, согласно которым через десять лет потребление газа в КНР может увеличиться на 40% и превысить 600 млрд куб. м.
«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность газопровода — 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту начались в декабре 2019 года.
В мае Россия и Китай договорились ускорить реализацию проекта по строительству газопровода «Сила Сибири-2». Соглашения удалось достичь во время визита президента России Владимира Путина в Китай. О строительстве «Силы Сибири-2» «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая компания договорились в сентябре 2025 года. Предполагаемая мощность газопровода — 50 млрд куб. м в год. Его маршрут будет проходить через территорию Монголии.
В дополнение к дальневосточному маршруту, Россия и Китай продолжают активно сотрудничать по другим газотранспортным проектам. Одним из ключевых является газопровод «Сила Сибири», по которому уже в 2025 году планируется выйти на полную мощность поставок в 38 млрд куб. м газа в год. Общие трубопроводные поставки из России в Китай могут достичь 100 млрд куб. м газа в год, включая «Силу Сибири», дальневосточный маршрут и «Силу Сибири-2».
Проект «Сила Сибири-2» предполагает поставки до 50 млрд куб. м газа в год через Монголию. Его строительство имеет большое значение для «Газпрома», так как это единственный вариант монетизации свободных производственных мощностей к 2030 году после сокращения поставок в Европу. Важно отметить, что решение о строительстве «Силы Сибири-2» в большей степени зависит от Китая, чем от России.
Переговоры о поставках газа по «Силе Сибири-2» сопровождались обсуждениями цены. Китай стремится добиться более выгодных условий, включая привязку стоимости газа к угольной корзине, что невыгодно для России. Минэкономразвития прогнозировало, что цены на российский газ для Китая до 2027 года будут на 28% ниже, чем для европейских покупателей.
В целом, Китай является крупнейшим в мире импортером газа, и его потребность в этом топливе, по прогнозам, продолжит расти. Активное сотрудничество с Китаем позволяет России перенаправить объемы газа, ранее предназначавшиеся для европейского рынка.