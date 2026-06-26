В Анапе для купания открыли 72 пляжа

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа Анапы. Об этом сообщила пресс-служба правительства России в Telegram-канале после заседания зампредседателя правительства Виталия Савельева. Еще восемь пляжей проходят экспертизу.

«С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта»,— отмечает пресс-служба правительства. Загрязненные после выбросов мазута пляжи дополнительно осыпают чистым песком. В уборке последствий разлива нефтепродуктов участвуют более 770 человек и свыше 180 единиц техники.

В правительстве сообщили, что в акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма ведется мониторинг. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.

В декабре 2024 года в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из-за чего в воду попали 2,4 тыс. т нефтепродуктов. В этом месяце в Анапе впервые после крушения танкеров открыли пляжный сезон. Глава города-курорта Светлана Маслова сообщала об открытии береговой полосы протяженностью 1 км в селе Витязево, а также территории длиной 3,5 км в центре города.