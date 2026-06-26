Новосибирская прокуратура подала 19 исков о возврате денег участникам СВО

Центральный райсуд Новосибирска принял к рассмотрению 19 исков прокуратуры в интересах участников СВО, пострадавших от действий юридической компании «Воин вправе». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Общая сумма исковых требований составила более 7 млн руб. К настоящему времени оглашены решения по трем искам.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле этого года силовики задержали главу и сотрудников компании «Воин вправе». По данным следствия, житель Новосибирска зарегистрировал юридическую фирму и арендовал офис в центре города. С января 2025 года по январь 2026-го злоумышленники заключали договоры на оказание юридической помощи, но свои обещания не выполняли и присваивали полученные деньги.

Александра Стрелкова