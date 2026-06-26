Коррупция по болезни

На очередном заседании Кировского районного суда Екатеринбурга бывший руководитель Росимущества Свердловской области Сергей Зубенко, обвиняемый в получении взяток от предпринимателей за содействие в реализации госимущества, объяснил, что пошел на преступления ради дорогостоящего лечения больных членов своей семьи. Подсудимый признал вину сразу после своего ареста и пошел на сделку со следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Зубенко на заседании Кировского районного суда Екатеринбурга

Фото: Артем Путилов Сергей Зубенко на заседании Кировского районного суда Екатеринбурга

Фото: Артем Путилов

В обвинительном заключении Сергею Зубенко, который возглавлял свердловское Росимущество с конца 2021 года по 2024 год, инкриминировали четыре эпизода получения и один приготовления получения взятки (ч.1 ст. 30, ч.6 ст.290; ч 5,6 ст. 290 УК РФ), а также покушение на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

Следствие считает, что Сергей Зубенко, будучи главой ведомства был аффилирован со многими предпринимателями и за «откаты» помогал им в получении госсобственности.

По версии следствия, с 2022 года по 2023 год представители поверенных компаний ООО «Меркурий» и «Инвестиционная компания №1» передали Сергею Зубенко взятку 3,2 млн руб. Обвинение считает, что фирмы долгое время не могли выиграть торги для реализации арестованного имущества, поэтому обратились к главе ведомства с предложением о сотрудничестве. Благодаря этому они заключили госконтракты на 215 млн руб. и 330 млн руб. За это Сергей Зубенко получал определенный процент.

Как он позже признался, у него было желание потребовать с них больше денег, но обвиняемый опасался, что бизнесмены пойдут к силовикам. К середине 2023 года подсудимый окончательно разорвал с ними отношения, решив, что они платят слишком мало.

В январе 2023 года с Сергеем Зубенко связалась глава «Альтернативы» Наталья Огоновская, предложив 600 тыс. руб. за ускоренное снятие с федерального учета объектов гражданской обороны дома на ул. Краснофлотцев, 44Б. Позже по аналогичной схеме, только в этот раз за 2 млн руб., с учета был снят дом на ул. Сортировочная, 22.

Два других эпизода касаются уже оштрафованного на 2 млн руб. за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) Руслана Элдарханова. Более 13 млн руб. он передал обвиняемому за заключенный контракт на 608 млн руб. по итогам аукциона по реализации арестованного имущества.

В 2024 году Руслан Элдарханов был посредником при передаче взятки от директора одной из компании за подписание дополнительного соглашения к договору аренды земли площадью 510 тыс. кв. м на территории Верх-Исетского лесничества. За это Сергей Зубенко должен был получить 200 млн руб. — цена уступка права аренды земельного участка. Однако он не успел закончить дело из-за истечения трудового договора. После этого, он соврал директору, что сможет урегулировать вопрос через нового главу Росимущества Дмитрия Шалгина, вместе с тем потребовав дополнительные долю в уставном капитале компании в размере 20% ее номинальной стоимости.

На заседании Кировского райсуда Екатеринбурга, которое прошло 26 июня, гособвинитель зачитал показания Сергея Зубенко, который благодаря сделке со следствием вышел из СИЗО. Из них следовало, что по его информации силовики вышли на Наталью Огоновскую, которая пошла на сделку со следствием. В результате это привело к аресту заместителя начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игоря Сосунова, и домашнему аресту главы научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий МЧС Николая Посохова в январе 2026 года.

Сергей Зубенко на заседании объяснил суду свои противоправные действия тем, что в 2021 году якобы сразу несколько членов его семьи оказались тяжело больны. Он брал на себя все расходы, оплачивая лечения и операции.

«Решил, что денег, которые есть у семьи, не хватит. Я брал взятки с тех, кому доверял, оправдываясь перед собой, что не причинял ущерб другим людям. Но я должен был уволиться и найти коммерческую работу. Сейчас я горько раскаиваюсь: уголовное дело сказалось самым пагубным образом на моей семье. Я поставил ее на грань выживания»,— рассказал он.

После возбуждения уголовного дела, по словам Сергея Зубенко, он работает разнорабочим в одной из юридических фирм за 40 тыс. руб. в месяц. Под конец своей речи на судебном заседании он сказал, что готов к любому наказанию, но попросил то, что не связано с лишением свободы. «Нет ничего страшнее тюрьмы»,— подытожил он.

Следующее заседание назначено на 9 июля.

Артем Путилов