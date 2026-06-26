Депутат Свинцов возглавит список Партии пенсионеров в Подмосковье

Депутат Госдумы Андрей Свинцов выдвинут во главе списка Партии пенсионеров по Московской области. Об этом исключенный из ЛДПР парламентарий рассказал «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Свинцов пояснил, что взаимодействует с Партией пенсионеров уже больше года. «По идеологии, по программе — это самое близкое к защите тех избирателей, которых когда-то защищала ЛДПР,— заявил депутат на предвыборном съезде Партии пенсионеров. — ЛДПР — это сейчас больше вспомогательная часть "Единой России", партнер партии власти».

По словам господина Свинцова, сейчас «пенсионеры» являются шестой партией страны, и на предстоящих выборах спокойно могут побороться за третье место после «Единой России» и КПРФ.

Андрей Свинцов был исключен из ЛДПР в марте единогласным решением президиума Высшего совета партии «в связи с совершением им действий, порочащих репутацию» либерал-демократов. В последний месяц перед исключением из ЛДПР господин Свинцов отмечался несколькими резонансными высказываниями о блокировке в России Telegram, VPN и интернета вообще.

Степан Мельчаков