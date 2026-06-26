Депутат Свинцов возглавит список Партии пенсионеров в Подмосковье
Депутат Госдумы Андрей Свинцов выдвинут во главе списка Партии пенсионеров по Московской области. Об этом исключенный из ЛДПР парламентарий рассказал «Ъ».
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Андрей Свинцов пояснил, что взаимодействует с Партией пенсионеров уже больше года. «По идеологии, по программе — это самое близкое к защите тех избирателей, которых когда-то защищала ЛДПР,— заявил депутат на предвыборном съезде Партии пенсионеров. — ЛДПР — это сейчас больше вспомогательная часть "Единой России", партнер партии власти».
По словам господина Свинцова, сейчас «пенсионеры» являются шестой партией страны, и на предстоящих выборах спокойно могут побороться за третье место после «Единой России» и КПРФ.
Андрей Свинцов был исключен из ЛДПР в марте единогласным решением президиума Высшего совета партии «в связи с совершением им действий, порочащих репутацию» либерал-демократов. В последний месяц перед исключением из ЛДПР господин Свинцов отмечался несколькими резонансными высказываниями о блокировке в России Telegram, VPN и интернета вообще.
Партия пенсионеров, называвшаяся до 2017 года «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», заявляет об активной подготовке к выборам в Госдуму-2026. Одними из ключевых инициатив, с которыми партия планирует идти на выборы, являются ограничение работы депутата Госдумы одним сроком и возвращение практики отзыва депутата избирателями. Также предлагается ввести бесплатное зубопротезирование для всех граждан России.
Партия пенсионеров является непарламентской, но активно участвует в региональных и местных выборах. По данным на июнь 2025 года, она имела 29 депутатов в законодательных органах власти 27 субъектов РФ, 16 депутатов в представительных органах административных центров и 294 депутата на муниципальном уровне. Партия имеет право выдвигаться на думских выборах 2026 года без сбора подписей. На федеральных выборах она не преодолевает пятипроцентный барьер, но получила 2.45% голосов на выборах в Госдуму в 2021 году, что приносит ей рейтинг близкий к электоральному барьеру в 3%, необходимому для потенциального федерального финансирования.
В сентябре 2025 года Партия пенсионеров была одной из самых активных непарламентских партий, выдвинув свои списки в семи из одиннадцати регионов, где избирались законодательные органы. Например, на выборах в Костромскую областную думу она набрала 7,5%, опередив парламентскую «Справедливую Россию — За правду». В Новосибирской области партия на выборах в законодательное собрание в 2020 году преодолела пятипроцентный барьер, получив 5,69% голосов и проведя двух депутатов.