Руководство самарским ТФОМС доверили участнику СВО

Исполняющим обязанности директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области назначен Олег Минаков. Об этом сообщается на сайте регионального ТФОМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Олег Минаков является выпускником Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко (специальность «Хирургия»). Он замещал главврача по хирургии в Воронежской областной клинической больнице №1, затем стал замглавы регионального департамента здравоохранения. После этого Олега Минакова назначили на пост первого заместителя министра здравоохранения Воронежской области. В 2024 году он отправился в зону СВО и служил в военном госпитале.

Прежний руководитель ТФОМС Самарской области Владислав Романов в настоящее время находится в федеральном розыске по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он подозревается в причинении региональному минздраву ущерба на сумму более 100 млн рублей.

По версии следствия, Владислав Романов совершил преступление вместе с бенефициарами ООО «АРК», ООО «МК ЮТА» и ООО «МК Универсал-ОРТО». Силовики выяснили, что подозреваемые вместе с представителями ГКУ СО «Самарафармация» и областного минздрава договорились о хищении бюджетных средств на закупку медицинского оборудования.

Экс-руководитель регионального ТФОМС скрылся от силовиков. После этого до последнего времени обязанности главы ведомства исполняла Наталья Трошкина.

Георгий Портнов