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Руководство самарским ТФОМС доверили участнику СВО

Исполняющим обязанности директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области назначен Олег Минаков. Об этом сообщается на сайте регионального ТФОМС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Олег Минаков является выпускником Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко (специальность «Хирургия»). Он замещал главврача по хирургии в Воронежской областной клинической больнице №1, затем стал замглавы регионального департамента здравоохранения. После этого Олега Минакова назначили на пост первого заместителя министра здравоохранения Воронежской области. В 2024 году он отправился в зону СВО и служил в военном госпитале.

Прежний руководитель ТФОМС Самарской области Владислав Романов в настоящее время находится в федеральном розыске по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он подозревается в причинении региональному минздраву ущерба на сумму более 100 млн рублей.

По версии следствия, Владислав Романов совершил преступление вместе с бенефициарами ООО «АРК», ООО «МК ЮТА» и ООО «МК Универсал-ОРТО». Силовики выяснили, что подозреваемые вместе с представителями ГКУ СО «Самарафармация» и областного минздрава договорились о хищении бюджетных средств на закупку медицинского оборудования.

Экс-руководитель регионального ТФОМС скрылся от силовиков. После этого до последнего времени обязанности главы ведомства исполняла Наталья Трошкина.

Георгий Портнов