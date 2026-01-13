ТФОМС Самарской области возглавила Наталия Трошкина

Исполняющим обязанности руководителя территориального фонда ОМС распоряжением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева назначена Наталия Трошкина. Информация об этом опубликована на сайте ТФОМС.

Предыдущий глава организации — Владислав Романов — находится в федеральном розыске. . По данным источника «Ъ» в силовых структурах, Владислава Романова планировали задержать 8 декабря во время празднования 60-летия, но чиновник отменил торжество и скрылся.

Владислав Романов фигурирует в уголовном деле против руководителя ООО «АРК» Юрия Авдеева, которого подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на закупку медицинского оборудования.

С компанией «АРК» и аффилированными структурами якобы заключено более 500 контрактов на общую сумму свыше 5 млрд руб.

Масштабную проверку территориального фонда ОМС в октябре 2025 года инициировал Вячеслав Федорищев. Поводом послужили подозрения в нецелевом использовании средств и выявлении случаев оплаты медицинских услуг, которые фактически не были оказаны пациентам.

Сабрина Самедова