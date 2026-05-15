Разыскиваемый экс-глава самарского ТФОМС причинил минздраву ущерб на 100 млн рублей

Бывший руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Владислав Романов, который в настоящее время находится в федеральном розыске по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), подозревается в причинении региональному минздраву ущерба на сумму более 100 млн рублей.

Следствие установило, что Владислав Романов совершил преступление вместе с сообщниками — бенефициарами ООО «АРК», ООО «МК ЮТА» и ООО «МК Универсал-ОРТО». Силовики выяснили, что подозреваемые вместе с представителями ГКУ СО «Самарафармация» и областного минздрава договорились о хищении бюджетных средств на закупку медицинского оборудования.

С 2020 по 2025 год было заключено 605 госконтрактов на поставку медизделий в учреждения здравоохранения Самарской области на общую сумму более 5 млрд рублей. Подрядчиков определяли, минуя закупки, а «стоимость поставляемого оборудования устанавливалась подозреваемыми через подконтрольные организации».

Следственная часть по РОПД Следственного управления УМВД России по Самаре возбудила по этим фактам девять уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ. На сегодняшний день трое фигурантов уголовного дела находятся в СИЗО. В мае суд продлил им арест на два месяца. Силовики устанавливают личности предполагаемых сообщников подозреваемых.

Георгий Портнов