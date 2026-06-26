Власти Ленинградской области к борьбе с борщевиком подключили роботов
Власти Ленинградской области начали использовать специальных роботов для борьбы с борщевиками. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко. Первые образцы техники начали работать в Тосненском районе — по берегам рек и в населенных пунктах, где обработка химией запрещена. Позже этот опыт будет распространен по всей области.
«Мы первыми в России начали борьбу с борщевиком, добились признания его сорняком, первыми ввели штрафы и теперь используем беспилотники, чтобы защитить людей от ожогов»,— заявил господин Дрозденко. Он напомнил о существовании региональной программы по борьбе с вредными растениями. Жители направляют сообщения с данными о локации в администрацию поселения, которая, в свою очередь, выдает собственнику предписание и выписывает штраф. «В случае невыполнения начинаем дела по изъятию земель. Первые претенденты уже есть,— сказал Александр Дрозденко.— Собственники начали работать. В этом году активно подключились дорожники, УК, энергетики, газовщики, РЖД».
С 1 марта 2026 года действует закон, обязывающий владельцев всех категорий земель выявлять и ликвидировать опасные растения, в том числе борщевик. Невыполнение требований грозит физлицам штрафом от 20 тыс. до 50 тыс. руб., должностным лицам — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., юрлицам — от 400 тыс. до 700 тыс. руб. Суд также может изъять участок, если владелец не предотвратил распространения борщевика. В список инвазивных растений среди прочего входит американский клен.
Подробнее — в материале «Ъ» «Американский клен приравняли к борщевику».
Борьба с борщевиком Сосновского, который является инвазивным и ядовитым растением, способным давать до 20 тысяч семян с одного побега, активно ведется в различных регионах России. До марта 2026 года ответственность за борьбу с ним на сельскохозяйственных землях несли крупные землевладельцы, но затем законодательство изменилось, обязывая всех собственников и пользователей участков бороться с инвазивными растениями. Эти поправки затронули Земельный кодекс РФ и другие нормативно-правовые акты.
В Ленинградской области уже давно реализуются программы по борьбе с борщевиком, включая штрафы для владельцев участков. В 2025 году на эти цели было выделено 45 млн рублей, что позволило увеличить площадь обрабатываемых территорий на 10%, превысив 6,1 тыс. га. Власти региона планируют существенно увеличить финансирование в 2026 году. В борьбе с борщевиком применяются различные методы, включая химическую обработку, механическое скашивание и выпас скота, например, коз и овец, которые поедают молодые побеги растения.
Помимо Ленинградской области, технологии с использованием искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для выявления борщевика активно тестируют и внедряют в других регионах. Например, в Санкт-Петербурге с помощью нейросетей, обученных на выявление борщевика, собственникам уже выписываются штрафы. В Ярославской области также успешно применяется искусственный интеллект для фиксации нарушений, связанных с борщевиком.