Власти Ленинградской области к борьбе с борщевиком подключили роботов

Власти Ленинградской области начали использовать специальных роботов для борьбы с борщевиками. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко. Первые образцы техники начали работать в Тосненском районе — по берегам рек и в населенных пунктах, где обработка химией запрещена. Позже этот опыт будет распространен по всей области.

«Мы первыми в России начали борьбу с борщевиком, добились признания его сорняком, первыми ввели штрафы и теперь используем беспилотники, чтобы защитить людей от ожогов»,— заявил господин Дрозденко. Он напомнил о существовании региональной программы по борьбе с вредными растениями. Жители направляют сообщения с данными о локации в администрацию поселения, которая, в свою очередь, выдает собственнику предписание и выписывает штраф. «В случае невыполнения начинаем дела по изъятию земель. Первые претенденты уже есть,— сказал Александр Дрозденко.— Собственники начали работать. В этом году активно подключились дорожники, УК, энергетики, газовщики, РЖД».

С 1 марта 2026 года действует закон, обязывающий владельцев всех категорий земель выявлять и ликвидировать опасные растения, в том числе борщевик. Невыполнение требований грозит физлицам штрафом от 20 тыс. до 50 тыс. руб., должностным лицам — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., юрлицам — от 400 тыс. до 700 тыс. руб. Суд также может изъять участок, если владелец не предотвратил распространения борщевика. В список инвазивных растений среди прочего входит американский клен.

Подробнее — в материале «Ъ» «Американский клен приравняли к борщевику».

Иван Тяжлов