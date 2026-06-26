Суд назначил экспертизу по иску ОЭЗ «Липецк» к столичному подрядчику на 240 млн

Арбитражный суд Липецкой области назначил строительно-техническую экспертизу по иску АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"» (ОЭЗ ППТ «Липецк») к местному ООО «Стройбазис». Сумма требований ОЭЗ составляет 240,3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экспертизу проведет «Липецкая лаборатория судебной экспертизы», подведомственная Минюсту РФ. Согласно картотеке арбитражных дел, 22 июня суд приостановил производство по делу.

В мае 2024 года ОЭЗ заключила контракт с подрядчиком на реконструкцию производственного комплекса для размещения резидентов на грязинской площадке. Его начальная цена составляла 1,77 млрд руб. На торги заявились только два участника. «Стройбазис» победил, снизив цену на 53,1 млн — до 1,72 млрд руб. Независимую гарантию для обеспечения исполнения обязательств подрядчика выдало АО «Русский народный банк».

Однако «Стройбазис» нарушил сроки исполнения работ, из-за чего в ноябре 2025-го заказчик в одностороннем порядке расторг договор и потребовал возврата остатков непогашенных авансов на 227,8 млн руб., а также 12,5 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами.

Компания возражала против данных требований и указывала, что просрочка по контракту возникла по вине самой ОЭЗ. По мнению «Стройбазиса», заказчик не передал подрядчику проектно-сметную документацию в полном объеме, долго согласовывал применение материалов и оборудование, а выданные рабочие документы расходились с проектом.

В апреле фирма подала встречный иск к ОЭЗ о взыскании 577,3 млн руб., в том числе 449,5 млн руб. основного долга за выполненные работы, 88,1 млн руб. за купленное оборудование, 39,7 млн руб. убытков за расторжение контракта. Иск был оставлен судом без движения до 1 июля из-за процессуальных нарушений при его подаче.

ОЭЗ «Липецк» была основана в 2006 году. Она включает елецкую и грязинскую площадки. По данным облправительства, объем привлеченных ей инвестиций к августу 2025 года достиг 120 млрд руб. По собственным данным, в ОЭЗ зарегистрировано 68 резидентов. Общая площадь участков составляет 2,4 тыс. га. Всего на обеих площадках создано более 6,3 тыс. рабочих мест.

По данным Rusprofile, ООО «Стройбазис» зарегистрировано в Москве в октябре 2016 года. Фирма работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 1,5 млн руб. Единственным владельцем является Сергей Орищенко. В 2025 году выручка «Стройбазиса» составила 1,6 млрд руб., что на 26% ниже уровня 2024-го. Чистый убыток составил 2,3 млн руб. (годом ранее фиксировалась прибыль в 21 млн руб.). Гендиректор — Станислав Козловских. За все время компания получила 73 госконтракта на общую сумму 15 млрд руб. Помимо иска ОЭЗ, сейчас «Стройбазис» выступает ответчиком по 39 арбитражным делам на 789 млн руб. В отношении фирмы открыто 42 исполнительных производства на 261 млн руб. По данным на 10 мая, компания задолжала налоговой 85 млн руб.

В марте «Ъ-Черноземье» также сообщал, что ОЭЗ «Липецк» направила в адрес АО «Русский народный банк» требование о выплате гарантийной суммы, но банк в установленный срок выплату не произвел. Теперь экономзона в суде требует взыскать с финансовой организации 181 млн руб. Ближайшее заседание по делу назначено на 3 сентября.

Егор Якимов