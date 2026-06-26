Суд вновь арестовал бывшего депутата Госдумы Бальбека
Верховный суд Крыма отменил решение Киевского райсуда Симферополя об освобождении бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека из СИЗО. На заседании 26 июня суд вновь постановил арестовать его в рамках расследования уголовного дела о клевете, сообщил «Ъ» представитель суда.
Киевский районный суд Симферополя выпустил Руслана Бальбека из-под стражи 15 июня, изменив меру пресечения на запрет определенных действий. МВД Крыма объявило крымского политика в федеральный розыск летом 2025 года. В сентябре его задержали в Кабардино-Балкарской Республике, предъявив, по информации представителей защиты, обвинения по ч. 1 ст. 128, ч. 3 ст. 272 и ст. 137 (клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни).
Руслана Бальбека заключили в СИЗО Симферополя, свою вину он не признает. Вместе с ним по этому же делу проходят еще несколько человек, в том числе сотрудница минздрава РК Фатиме Совхоз и местная журналистка Анна Гажала. На банковские счета и некоторое имущество обвиняемых наложили арест.
Уголовное дело против бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека в Киевском районном суде Симферополя, где его обвиняют в неправомерном доступе к закрытой информации, нарушении неприкосновенности частной жизни и клевете, началось 17 апреля 2026 года. Процесс проходит в закрытом режиме, и сам политик свою вину не признает, называя дело политическим заказом. На банковские счета и некоторое имущество обвиняемых уже был наложен арест.
По данным следствия, Руслан Бальбек получил доступ к сервису электронного документооборота «Диалог», скопировал и распространил закрытые документы, касающиеся нарушений в минздраве Республики Крым и коррупции в перинатальном центре. Эти сведения якобы использовались для жалобы в администрацию президента. Также утверждается, что бывший депутат распространял ложную информацию о деятельности и состоянии здоровья вице-премьера РК Елены Романовской, курирующей здравоохранение в регионе.