Суд вновь арестовал бывшего депутата Госдумы Бальбека

Верховный суд Крыма отменил решение Киевского райсуда Симферополя об освобождении бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека из СИЗО. На заседании 26 июня суд вновь постановил арестовать его в рамках расследования уголовного дела о клевете, сообщил «Ъ» представитель суда.

Киевский районный суд Симферополя выпустил Руслана Бальбека из-под стражи 15 июня, изменив меру пресечения на запрет определенных действий. МВД Крыма объявило крымского политика в федеральный розыск летом 2025 года. В сентябре его задержали в Кабардино-Балкарской Республике, предъявив, по информации представителей защиты, обвинения по ч. 1 ст. 128, ч. 3 ст. 272 и ст. 137 (клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни).

Руслана Бальбека заключили в СИЗО Симферополя, свою вину он не признает. Вместе с ним по этому же делу проходят еще несколько человек, в том числе сотрудница минздрава РК Фатиме Совхоз и местная журналистка Анна Гажала. На банковские счета и некоторое имущество обвиняемых наложили арест.

Александр Дремлюгин, Симферополь