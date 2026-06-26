«Газпром нефть» приступила к строительству завода электродов в Омске

В Омске на площадке ОЭЗ «Авангард» началось строительство завода графитированных электродов, реализуемого ПАО «Газпром нефть». Комплекс входит в число крупных инвестиционных проектов в сегментах добычи, нефтепереработки и выпуска высокотехнологичной продукции компании, сообщил в ходе годового общего собрания акционеров председатель правления ПАО Александр Дюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«На текущий момент «Газпром нефть» продолжает инвестирование и развитие в регионах деятельности — в Западной и Восточной Сибири, на Ямале. Если говорить о переработке нефти, то мы начали реализацию нового проекта - строительство в Омске завода графитированных электродов», — рассказал Александр Дюков.

Как писал «Ъ» ранее, инвестиции «Газпром нефти» в строительство завода графитированных электродов в Омской области составят 37 млрд руб. Предполагалось, что завод займет около 61 га на территории особой экономической зоны.

Предприятие будет специализироваться на выпуске отечественных сверхмощных графитированных электродов, используемых при производстве высококачественной электростали. Проект повысит уровень локализации ключевой продукции и уменьшит зависимость российской металлургии от импорта.

Кроме того, в компании сообщили о завершении строительства в Омске производственного комплекса катализаторов для нефтепереработки. «В рамках этого проекта мы создали уникальную экосистему процессов – от разработки технологий производства катализаторов до их сопровождения в ходе эксплуатации на НПЗ. Новое производство полностью покроет потребности внутреннего рынка», — отметил Александр Дюков.

Лолита Белова