FT: SpaceX запустит мобильную связь Starlink в США

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска собирается запустить сервис мобильной связи для пользователей в США через свою спутниковую сеть Starlink. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на заявление операционного директора компании Гвинн Шотвелл перед недавним IPO SpaceX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Raa / NurPhoto / Getty Images Фото: Jonathan Raa / NurPhoto / Getty Images

В случае реализации проекта SpaceX станет прямым конкурентом мобильных операторов, таких как Verizon Wireless, AT&T и T-Mobile. Это может «радикально изменить» многомиллиардный рынок телефонных сетей в стране.

Как отмечает FT, некоторые мобильные операторы уже используют сеть спутников Starlink. Как пояснила госпожа Шотвелл, теперь компания намерена предлагать услуги мобильной связи напрямую.

В SpaceX никак не прокомментировали информацию FT.

Яна Рождественская