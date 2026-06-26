FT: SpaceX запустит мобильную связь Starlink в США
Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска собирается запустить сервис мобильной связи для пользователей в США через свою спутниковую сеть Starlink. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на заявление операционного директора компании Гвинн Шотвелл перед недавним IPO SpaceX.
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В случае реализации проекта SpaceX станет прямым конкурентом мобильных операторов, таких как Verizon Wireless, AT&T и T-Mobile. Это может «радикально изменить» многомиллиардный рынок телефонных сетей в стране.
Как отмечает FT, некоторые мобильные операторы уже используют сеть спутников Starlink. Как пояснила госпожа Шотвелл, теперь компания намерена предлагать услуги мобильной связи напрямую.
В SpaceX никак не прокомментировали информацию FT.
Starlink - американская спутниковая система связи, разработанная SpaceX, предоставляющая высокоскоростной широкополосный интернет. Она является доминирующим игроком на рынке спутникового интернета и за последние годы значительно расширила свою группировку, запустив более 7,1 тысячи спутников. Спутники Starlink второго поколения также используются для проектов гибридной связи.
Проект активно развивается, и еще в 2025 году компания Apple добавила поддержку подключения к беспроводной спутниковой сети Starlink в своем обновлении iOS 18.3, предусматривая возможность использования спутникового интернета и совершения звонков. В то же время SpaceX готовилась к возможному IPO, с планами вывести компанию на биржу в 2026-2027 годах и привлечь более $30 млрд, оценивая свою стоимость в $1,5 трлн. Значительную часть прибыли компании приносит именно спутниковая связь Starlink.