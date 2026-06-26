На борту Ми-8Т при крушении находились 12 человек

На борту вертолета Ми-8Т, совершившего жесткую посадку в Красноярском крае, находились 12 человек. Данные о пострадавших уточняются, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР в Telegram-канале.

По факту аварии проводится процессуальная проверка по признакам преступления по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

Утром 26 июня Ми-8Т (используется ООО «Геликс Аэро») упал в Северо-Енисейском районе. На борту вертолета находились три члена экипажа и девять пассажиров. Размер ущерба и причины ЧП устанавливаются.