Вертолет Ми-8Т упал на севере Красноярского края

Вертолет Ми-8Т (используется ООО «Геликс Аэро») совершил жесткую посадку в районе Северо-Енисейска Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Информации о пострадавших на борту пока нет.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура начала проверку по факту соблюдения закона о безопасности полетов в деятельности наземных служб. Аварийно-спасательные работы взяты на контроль.

«Геликс Аэро» — дочерняя структура авиакомпании «Геликс». Специализируется на поисково-спасательных операциях, логистической поддержке предприятий и коммерческих вертолетных перевозках.